Heftiger Zusammenstoß auf Kaufhaus-Parkplatz: Polizei äußert schwerwiegenden Verdacht

Mitten in der Nach krachte es auf einem Parkplatz in Rottweil gewaltig. Was ist genau passiert? Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.

Zwei Autos stoßen auf einem Parkplatz in Rottweil frontal zusammen. Drei Menschen verletzen sich dabei. Handelt es sich um ein illegales Autorennen?

Rottweil - Auf einem Kaufhausparkplatz in Rottweil hat sich in der Nacht von Freitag (18. Februar) auf Samstag ein Unfall ereignet. Dabei verletzten sich laut Polizei Rottweil zwei Personen leicht und eine schwer. Der Unfall fand auf der Saline des Geländes statt. Die Polizei vermutet inzwischen, dass es sich um ein illegales Autorennen handelt. In den Unfall verwickelt waren eine 22-jährige Audifahrerin und ein 18-jähriger Mercedesfahrer, beide verletzten sich nur leicht. Die 17-jährige Mitfahrerin im Audi wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Frontalzusammenstoß auf Parkplatz in Rottweil- drei Menschen verletzten sich bei Unfall

Beide Autos werden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro.

Wie genau der Unfall sich ereignet hat, konnte die Polizei auch am Montag noch nicht feststellen. Die Beamten gehen derzeit Hinweisen nach, dass es sich um ein illegales Rennen* gehandelt haben könnte. Es gebe Hinweise auf „dröhnende Motoren und quietschende Reifen“ auf dem Parkplatz. Die beiden Fahrer hätten demnach auf dem Parkplatz ihre Runde gedreht und dabei die Kontrolle verloren. Laut Polizei sind die Fahrzeuge nahezu frontal zusammengeprallt.

Die Polizei schätzt Schaden auf rund 20.000 Euro

Auf rund 20.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden. Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrücken. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz. Um die Ermittlungen im Verdacht auf ein illegales Rennen vertiefen zu können, bittet die Polizei Rottweil Zeugen des Unfalls, sich umgehen bei ihnen unter der Telefonnummer 0741 4770 zu melden. Immer wieder kommt es auf den Straßen zu illegalen Straßenrennen.