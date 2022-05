Kaufland-Kundin wundert sich über ungewöhnlichen Hamsterer - „Wer kauft hunderte davon?“

Von: Armin T. Linder

Wer hamstert denn so etwas? Eine Kaufland-Kundin zeigt sich höchst verwundert über einen Mann im Kaufrausch vor sich an der Kasse.

Stuttgart - Mal ist es das Klopapier, das in den Regalen fehlt. Das Mehl und insbesondere das Speiseöl sind auch vielerorts knapp - letzteres hat ein Edeka-Kunde unlängst für 39,99 Euro pro Flasche entdeckt. Und auch der Andrang auf ein weiteres Lebensmittel scheint derzeit zu steigen. Ein ganz anderes Produkt ist bisher als Hamster-Ware ganz unverdächtig: Pfannkuchen.

Kaufland-Kunde hamstert offenbar Hunderte Pfannkuchen

Umso mehr hat sich eine Kundin bei Kaufland jetzt gewundert, als sie an der Kasse hinter einem Großeinkäufer stand. Das Ganze dokumentierte sie in ihrer Wartezeit mit einem Foto und einem Tweet. „Kaufland. Vor mir an der Kasse ein Hamster ohne Maske. Das dauert“, schreibt sie, berichtet BW24.

Das Bild zeigt offensichtlich nicht den Kunden, sondern die Kaufland-Mitarbeiterin, die den Hamsterer abblitzen ließ. Vermutlich hat er die haushaltsübliche Menge überschritten. Da es sich um Kühlware (die Nutzerin korrigiert ihren Verschreiber in den Kommentaren) handle, „bringt die Kassiererin das Zeug jetzt auch noch in die Abteilung zurück.“

Kaufland-Kunde im Pfannkuchen-Kaufrausch - auch andere wundern sich

Dass sich alles genau so zugetragen hat, ist natürlich nicht bestätigt - doch einen Pfannkuchen-Großeinkäufer vor sich an der Kaufland-Kasse denkt sich auch niemand aus. Zumal sich die Twitter-Nutzerin noch weiter darüber auslässt. „Und ich frage mich immer, wer bitte fertige Eierkuchen kauft“, meint nämlich eine andere Userin und kommentiert: „Vor allem mehrere hundert davon ...“

Auch der Ort des Fotos bleibt im Unklaren. Da die Nutzerin von „Eierkuchen“ spricht und nicht von Pfannkuchen, bekommt man vielleicht eine ungefähre Ahnung.

Ein Nutzer wird gleich grundsätzlich: „Ich glaube inzwischen diese Hamsterei ist Ausdruck psychischer Probleme. Es gibt keine rationale Erklärung für diese absurden Boosts, wo Leute nen Wagen voller Nüsse oder sonst was kaufen.“ Die Reaktion eines anderen: „Ausnahme Parties vielleicht.“ (lin)