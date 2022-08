Sparen mit der Kaufland-Card? Kundin entdeckt Null-Prozent-Rabatt: „Lohnt sich“

Von: Miriam Haberhauer

Eine Kaufland-Kundin liest den Werbeprospekt und findet ein zweifelhaftes Angebot: Null Prozent Rabatt sollen Kunden mit der Kaufland-Card bekommen. Auf Facebook teilt sie ihre Entdeckung.

München – Bayern durchlebt eine Rekordinflation und die Lebensmittelpreise steigen dramatisch an. Angesichts dieser Entwicklungen versuchen viele Verbraucher zu sparen, wo es nur geht. „Extra-Rabatte“ verspricht unter anderem die Kaufland-Card. Experten informieren zudem regelmäßig, wie man beim Einkauf bares Geld sparen kann.

Kaufland-Card bringt Null Prozent Rabatt – Unternehmen gesteht Tippfehler ein

Um die Karte nutzen zu können, müssen sich Kunden zunächst per App oder vor Ort registrieren. Anschließend kann sie sofort verwendet werden. Ein blaues Kartensymbol signalisiert in den Prospekten, für welche Produkte und in welcher Höhe die Kaufland-Card einen Rabatt ermöglicht.

In der ersten September-Woche bietet der Supermarkt laut Prospekt unter anderem abgepackte Bacon-Scheiben an. Das Produkt ist regulär bereits um 13 Prozent reduziert, die Kaufland-Card verspricht Kunden zusätzlich einen unglaublichen Rabatt von Null Prozent. Eine Kundin entdeckte die mysteriöse Werbeanzeige und teilte das Foto auf Facebook. Dazu schrieb sie amüsiert: „Bei dem Rabatt lohnt sich die Kaufland-Card.“

Kaufland reagiert: „Fehlerteufel“ hat sich eingeschlichen

Kaufland wurde auf den Facebook-Post der Kundin aufmerksam und nahm sich den Hinweis gleich zu Herzen. Das Unternehmen kommentierte: „Der miese fiese Fehlerteufel hat uns mal wieder voll erwischt.“ Vor Tippfehlern ist kaum ein Supermarkt oder Discounter gefeit. Auch Rewe unterlief vor kurzem ein fataler Schreib-Fauxpas. Kaufland bedankte sich bei der Facebook-Userin für den Hinweis und schrieb weiter: „Danke für dein aufmerksames Auge. Wir leiten das gerne intern weiter.“

Ein anderer Kauflandkunde fühlte sich ebenfalls von einer Rabatt-Aktion betrogen. Er musste jedoch schnell feststellen, dass er im Unrecht war. Einen besonders gruseligen Tippfehler entdeckte ein User auf einer Packung Hackfleisch. Das Etikett des Rewe-Produkts versprach statt Rinder- nun Kinder-Hackfleisch. (mlh)