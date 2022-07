„Direkt heiraten“: User sieht Schuhe bei Kauflands Online-Marktplatz und würde bei Date in die Vollen gehen

Von: Victoria Krumbeck

Kaufland bietet Dragon-Ball-Schuhe an. © Screenshot Twitter

Auf einen Antrag darf sich jetzt jeder freuen, der ganz bestimmte Schuhe trägt. So urteilten zumindest einige Twitter-Nutzer.

München – Der Supermarkt Kaufland bietet neben Lebensmitteln auch eine Vielzahl an Non-Food-Waren an. Egal ob Technik, Haushaltswaren, Bekleidung oder Schuhe, Kunden werden beim Kaufland meist fündig. Zusätzlich bietet der Supermarkt in seinem „Online-Marktplatz“ anderen Händlern eine Plattform. Hier werden die unterschiedlichsten Produkte verkauft. Auf Twitter waren Nutzer vor allem über ein bestimmtes Paar Schuhe erstaunt. Manche User kommentierten sogar dem Träger oder der Trägerin der Schuhe einen Antrag zu machen.

Kaufland: Wegen „Dragon-Ball“-Schuhen wollen User heiraten

Der Supermarkt Kaufland bietet aktuell auf seinem Online-Marktplatz „Dragon-Ball“-Schuhe an. Der Anblick der Schuhe lässt einige Herzen der User höherschlagen. Ein Twitter-Nutzer war hin und weg und teilte einen Screenshot mit seiner Community. Dazu schrieb er: „Stellt euch vor, ihr geht zu nem Date und er kommt mit Dragon Ball Sneakern von Kaufland. Was würdet ihr tun?“

Die Antworten kamen schnell. Ein Nutzer schrieb: „95 Prozent der Twitter-User würde direkt heiraten.“ Oder auch: „Direkt übernachten und morgens früh dann die Sneaker klauen“. Ein anderer User antwortete auf den Post: „Direkt den Antrag machen oder ONS und Schuhe abziehen.“ Ein weiterer Nutzer scheint eher weniger begeistert zu sein und schrieb: „Hm, auf die Schuhe pinkeln, aber auf eine beleidigende Art und Weise.“ Dragon Ball wird der ein oder andere noch aus der Kindheit kennen.

In den 1980er-Jahren erschien die Manga-Reihe zunächst als Comic. Später wurden sie verfilmt. Viele scheinen in Erinnerung zu schwelgen, wenn sie die Schuhe sehen. Auch heute können die Anime-Klassiker gestreamt werden. Anime- und Gamer-Fans können sich gleich doppelt freuen. Bald könnte nämlich der nächste Anime-Gigant Einzug in Fortnite halten.

Kaufland bietet Dragon-Ball-Schuhe online an

Der Händler der Schuhe nahm es wohl mit einem korrekten Sprachgebrauch nicht ganz so ernst. Und so steht in der Produktbeschreibung: „Warnung: Wählen Sie je nach Länge der Ferse bis zur Zehe die richtige Größe. Sie können eine größere Größe für fette Füße wählen“. Kaufland machte zuletzt mit einer fragwürdigen Werbung auf sich aufmerksam. Dabei warb der Supermarkt in einem Prospekt mit alten Geschlechterklischees für seine Produkte. (vk)