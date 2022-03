Kaufland-Kunde eckt wegen Ekelfund an - „Muss man wegen jedem Mist einen Post machen?“

Ein Kaufland-Kunde machte nun eine empörende Entdeckung bei dem Supermarkt - und forderte ihn auf Facebook heraus. Wie der Händler auf den Ekelfund reagiert? Lesen Sie selbst.

Leverkusen - „Dulde und liquidiere“, nach diesem Credo funktioniert das deutsche Zivilrecht. Ein Schaden muss also, salopp gesagt, erstmal zugelassen werden, dann kann man sich aber auch mit Fug und Recht darüber beschweren. Ziemlich exakt diesen Weg ging ein Leverkusener Kunde bei Kaufland nun bezüglich eines - euphemistisch ausgedrückt - sehr biologischen Gemüsekaufs.

Kaufland: Kunde macht empörende Entdeckung - und fordert den Supermarkt via Facebook zu Reaktion auf

59 Minuten - so viel Zeit lag zwischen dem Einkauf, den der Kunde machte, und dem Ekelfund. Wie obiges Video zeigt, schließt sich auch Kaufland dem Trend der unverpackten Lebensmittel an, der in Supermärkten Einzug hält. Dieses Angebot nutzte besagter Kunde mutmaßlich, als er kurz vor Ladenschluss einen Karton mit Tomaten kaufte. Nicht einmal eine Stunde später, so der Betroffene, auf Facebook, sahen die Tomaten dann so aus:

Diese Tomaten moniert der Kunde gegenüber Kaufland. © Screenshot Facebook/Thomas Ruda

„Das nenne ich mal frisch und lecker…“, so der User in seinem Facebook-Post. Tatsächlich hatten es sich die Tomaten in der Kürze der Zeit in einem Bett aus Schimmel gemütlich gemacht - der Verzehr war daher nicht mehr anzuraten. „Und dafür bezahlt man bei den aktuellen Preisen noch 1,29 Euro“, schimpfte der Kunde Kaufland auf der Social-Media-Plattform und rekurriert damit auf die momentanen Teuerungsraten im Rahmen des Ukraine-Kriegs. „Bin gespannt, wie Kaufland darauf reagiert!!!“, wütet der User und fordert den Supermarkt so öffentlich zu einer Stellungnahme auf.

Kaufland: Supermarkt reagiert auf Ekelfund - und bekommt Unterstützung auf Facebook

Während sich erst Ende letzten Jahres eine Tomate an einem völlig abwegigen Ort wiederfand, ist Schimmel zwar ein naheliegenderes Phänomen - doch, dass sich der Pilz innerhalb von so kurzer Zeit bildet, ist nicht unbedingt wahrscheinlich. „Wie konntest du das vor Ort bitte übersehen“, wundert sich eine Nutzerin, stellvertretend für viele Kommentare unter dem Facebook-Post des Kaufland-Kunden. Eine andere Userin rügt: „Muss man wegen jedem Mist, der einfach normal ist, weil NATUR, öffentlich einen Post aufmachen?“ und fragt den Kunden, welche Reaktion er sich von Kaufland denn nun erwarte.

Doch der Supermarkt reagierte, nicht einmal zwölf Stunden später, am nächsten Morgen:

Hallo [...], vielen Dank für deinen Beitrag. Das ist ja wirklich nicht schön und tut uns sehr leid! Wir möchten uns für die Qualität der Tomaten entschuldigen und dein Anliegen gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten. Bitte schicke uns dazu die Filiale und zusätzlich deinen vollständigen Namen sowie deine E-Mailadresse per Direktnachricht. Die Kollegen werden sich dann bei dir melden. Du kannst natürlich auch gern unter Vorlage des Kassenbelegs in deiner Filiale direkt die Kollegen am Infostand darüber informieren und die Tomaten reklamieren. Danke dir und liebe Grüße

Ob der User die aufgezeigten Optionen wahrgenommen hat, ist nicht bekannt. Kaufland jedoch hat mit seiner prompten, ausführlichen Antwort Kundenfreundlichkeit bewiesen - den Gruß ziert sogar ein Blumenstrauß-Emoji. Inwieweit das ein süffisanter Wink auf die Blüten, die Mutter Natur ab und an treibt, ist, bleibt der Interpretation des geneigten Lesers vorbehalten. (askl)