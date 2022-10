Kaufland-Insider packt aus und verrät angebliche Details zu Preisunterschieden

Auf Reddit packt ein Kaufland-Insider aus. © Lakomski /Eibner-Pressefoto/dpa

Ein Insider verrät, warum Kaufland-Filialen teils das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen anbieten und gibt Einblicke hinter die Kulissen des Supermarktes.

Neckarsulm - Auf der Internetseite Reddit finden sich oft hilfreiche Informationen zu so gut wie jedem Themenbereich. Im Unterforum „WallStreatBets“ etwa wurde der Short Squeeze der Aktie von Gamestop promotet, mit globalen Auswirkungen: Hedgefonds verloren Milliarden. Ganz so geschichtsträchtig sind die Einblicke hinter die Kulissen von Kaufland auf Reddit wohl nicht, trotzdem erfahren Verbraucher viele Hintergrundinformationen über die Preisgestaltung, nicht erhältliche Lieblingsprodukte und die Gewinne des Supermarktes. Ein Kaufland-Insider verrät, weshalb sich die Preise der Filialen angeblich teils stark unterscheiden.

Weshalb sich Kaufland-Preise von Filiale zu Filiale unterscheiden können

Für ein und dasselbe Produkt verlangen Supermärkte teils unterschiedliche Preise. Das zeigte kürzlich das Beispiel von Pringles-Chips. Diese kosteten bei Kaufland 2,99 Euro, bei Rewe 2,59 Euro und bei Edeka 2,69 Euro. Kaufland beantwortete eine tz.de-Anfrage zu den Hintergründen des Preisunterschieds mit dem Hinweis, dass Kunden auf dem Kaufland-Online-Marktplatz „neben einem breiten Non-Food-Eigensortiment mit rund 300.000 Artikeln auch aus über 40 Millionen Artikeln selbstständiger Marktplatzhändler auswählen, die ihre Preise selbst gestalten“. Das erklärt zumindest Preisunterschiede online.

Ein anonymer Insider bestätigte nun offenbar, dass es innerhalb des Kaufland-Imperiums auch in den Filialen Preisunterschiede gibt. In finanziell schwächeren Regionen kann es demnach offenbar sein, dass ein Supermarkt andere oder günstigere Produkte anbietet. Die Preise unterscheiden sich also angeblich sogar von Kaufland-Filiale zu Kaufland-Filiale. „Wir passen uns an den Wettbewerb vor Ort an“, verrät der Kaufland-Mitarbeiter. „Kann also durchaus passieren, dass das Kaufland 30 Kilometer weiter andere Preise hat.“ Dass viele Preise insgesamt teurer geworden sind, kann auch der Mitarbeiter bestätigen. „Speziell Molkereiprodukte“ seien im Preis gestiegen. „Butter ist, denke ich, am auffälligsten. Teilweise über 50 Prozent je nach Marke.“ Der Kaufland-Insider gab seine Antworten auf Reddit anonym, weshalb ihr Wahrheitsgehalt nicht verifiziert werden konnte.

Kaufland-Insider verrät, warum Kunde sein Lieblingsprodukt nicht findet

In dem Unterforum auf Reddit machen sich manche Nutzer auch einen Scherz daraus, nicht ganz ernst gemeinte Fragen zu stellen. Einer will etwa wissen: „Wo liegt die Hefe?“ - eine klassische Frage an Supermarktmitarbeiter. Dabei ist die Antwort offenbar einfach: „Über der Butter!“, so der Kaufland-Insider. Auf die Produktqualität von Obst und Gemüse angesprochen, gibt der Mitarbeiter zu, dass der Supermarkt selbst kaum beeinflussen könne, welche Qualität täglich ankomme. „Wir bekommen am Vorabend zur Lieferung nur eine Mail, was von der Zentrale abgelehnt wurde und nicht an die Filialen ausgeliefert wird.“

Im Unterforum deckt ein Nutzer offenbar eine Praxis seiner lokalen Kaufland-Filiale auf. Er habe beobachtet, wie eine Dame von der Fleischtheke in den Bereich mit abgepackten Wurstwaren gegangen sei, eine Packung Wiener Würstchen eines großen Fleischherstellers aufriss und in ihre frische Auslage legte. „Ist das Usus?“, will der Reddit-User von dem Kaufland-Mitarbeiter wissen. „Nein, auf keinen Fall“, gibt der Kaufland-Insider zurück. Das sei intern auch nicht erlaubt und ihm so auch noch in keiner Filiale passiert. Die Frischetheke sei jedenfalls kein großer Gewinnbringer für die Supermärkte, gibt der Insider auch zu. „Über Gewinne haben wir auf Filial-Ebene keinen Einblick. Kann mir jedoch anhand des Umsatzes und der Abschriften selber ausrechnen, dass dort vermutlich kein Euro hängen bleibt“, so der Mitarbeiter zur angeblichen Gewinnmarge. „Zumindest nicht in der Durchschnittsfiliale. Gibt jedoch auch sehr umsatzstarke Märkte in Großstädten, bei denen ich mir vorstellen kann, dass zumindest kein Verlust eingefahren wird.“

Der Kaufland-Mitarbeiter gibt auch vermeintlich Tipps, was Verbraucher tun sollten, wenn ein Produkt nicht erhältlich ist. Ein Reddit-Nutzer vermisste offenbar das Brot Sammy‘s von der Firma Harry Brot in seiner Filiale. Da habe es einen Lieferantenwechsel gegeben, der Probleme habe, auf einen Schlag mehrere Hundert Märkte zu beliefern, so der Insider. Die Ware komme in diesem Fall von einem Spediteur, nicht aus der Zentrale. „Kann also sein, dass du immer zur falschen Uhrzeit beziehungsweise zu früh da bist?“, schlägt der Mitarbeiter als Lösung vor.