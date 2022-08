„Danke Kaufland!“ - Sirenen-Panne im Supermarkt versetzt Anwohner in Rage

Von: Mick Oberbusch

In einer Kaufland-Filiale in Köln-Kalk heulten in der Nacht von Montag auf Dienstag (30. August) plötzlich die Sirenen los (Symbolbild). © Wassilis Aswestopoulos/Imago

Eine Sirene einer Kaufland-Filiale auf der Kalker Hauptstraße in Köln hat Anwohnerinnen und Anwohner um den Schlaf gebracht.

Köln – Bei der Nachtruhe gestört werden, das gefällt wohl den allerwenigsten. Wenn die Störung dann aber einfach nicht aufhört und einen regelrecht um den Schlaf bringt, wird es besonders unangenehm – wie nun Anwohnerinnen und Anwohner der Kalker Hauptstraße im Stadtbezirk Köln-Kalk erfahren mussten, berichtet 24RHEIN. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag (30. August 2022) heulte dort eine Sirene des Lebensmittelhändlers Kaufland gegen 1 Uhr laut auf.

Kalk: Kaufland-Sirene heult mitten in der Nacht los

Dies dokumentiert das Video eines Facebook-Users, der zu den Bewegtbildern ein paar wütende Zeilen hinterherschiebt: „Danke, Kaufland! Nach zwei Wochen ungetrübter Ruhe durften wir uns endlich wieder am Geheule Eurer Sirene erfreuen. Und weil wir da ja so sehr vermisst haben, durften wir ihr in der vergangenen Nacht da auch etwas länger lauschen als früher, nämlich fast eine ganze halbe Stunde lang, ab etwa 1:05 Uhr...“, schreibt er – was suggeriert, dass die Anwohnenden dort nicht das erste Mal von der Sirene aus dem Schlaff gerissen wurden.

Sirenen-Alarm an Kaufland in Köln-Kalk: Was sagt die Polizei?

Auf dem etwa 25-sekündigen Video auf Facebook ist zu sehen, wie eine Streifenwagen-Besatzung sich das Ganze live vor Ort anschaut – unter ohrenbetäubendem Sirenen-Lärm. Doch konnten die Ordnungshüterinnen und -hüter dort etwas Ungewöhnliches feststellen? Nein, wie die Polizei Köln auf 24RHEIN-Nachfrage mitteilt. „Die Kolleginnen und Kollegen haben zunächst geschaut, ob dort etwas Verdächtiges vor sich geht. Als dies nicht der Fall war, wurde die für das Gebäude zuständige Sicherheitsfirma informiert und eine Begehung des Objekts vorgenommen. Auch hier ohne nennenswerte Zwischenfälle. Es handelte sich also um einen Fehlalarm“, so der Polizeisprecher.

Köln: Sirenen-Fehlalarm „Standard“ für die Polizei – technischer Defekt als möglicher Grund

Und was hat diesen nun ausgelöst? „Das können wir noch nicht genau sagen, möglicherweise war es ein technischer Defekt, ein Vogel – oder was auch immer“, so der Sprecher, der versicherte, dass solche Einsätze bei irrtümlich losheulenden Alarmanlagen und Sirenen „Standard“ seien und häufiger vorkämen – so wie Anfang August, als auch Stadt-Sirenen in Köln plötzlich losheulten. Für die Anwohnenden an der Kalker Hauptstraße aber sicher keine zufriedenstellende Antwort, wenn das Geheul nachts erneut losgeht. (mo)