Kaufland bietet Küchengerät mit Wiesn-Feeling – Ein Must-have des „bayerischen Lebensgefühls“?

Von: Anna Lorenz

Die Welt schaut auf München, tz.de auf Kaufland. Oder besser gesagt: Ein Produkt, dass der Supermarkt gerade anbietet. Eine augenzwinkernde Hommage an das „bayerische Lebensgefühl“.

München – Die Wiesn 2022 wurde mit einem standesgemäßen „Ozapft is“ eröffnet – kein Wunder, dass Supermärkte und Discounter schon lange vor dem Anstich mit Aktionen locken, die Produkte im Stil dessen anbieten, was für „bayerisches Lebensgefühl“ gehalten wird. Insbesondere folgender Artikel von Kaufland stach dabei hervor und ist dem waschechten Münchner Urgestein wohl schlichtweg ein Wahrzeichen all dessen, was das „bayerische Lebensgefühl“ nicht ist.

Wie auch tz-Kolumnist Flaucherfranzl hinsichtlich der Wiesn zeigt, muss man jedoch Klischees ab und an einfach mit Ironie begegnen. Daher: Die Welt schaut auf München, tz.de auf Kaufland – eine augenzwinkerne Hommage an das bayerische Lebensgefühl.

Wiesn, Bier und Brezn: Das „bayerische Lebensgefühl“ im Stil des Kaufland-Produkts

Wer kennt es nicht? Da wacht man morgens auf, im Zirbenholzbett, dessen Intarsien man selbst in mühsamer Kleinarbeit geschnitzt hat, und nimmt erst einmal die Schlafmütze mit dem angesteckten Gamsbart des Urgroßvaters ab. Was für eine Nacht! Wollte man doch zu sanften Klängen vielstimmiger Blasmusik ins Reich der Träume entschwinden, entpuppte sich der Schlaf als wenig erholsam. Vielleicht war das zwölfte Stamperlbrett beim abendlichen Schafkopfturnier doch keine gute Idee.

Also schwingt man sich aus den Federn direkt in den Morgenrock mit den passenden Haferlschuhen und begibt sich erst einmal ins Badezimmer. Während man, wie jeden Morgen, der Kassette mit den besten Zitaten von Franz Josef Strauß lauscht, wird erst einmal mit Enzian gegurgelt. Der Badewanne entstiegen, ruft nicht etwa das Handtuch, sondern, ganz klar, die Krachlederne. Bedenkt man, was die schon alles erlebt hat, ist Wasser das geringste Übel, das ihr passieren kann.

Nach einem ausgiebigen, morgendlichen Jodler in die Nachbarschaft meldet sich knurrend der Magen. Zeit für eine erste Brotzeit. Getreu dem Motto „Zwei Hoibe san a a Schnitzl“ wird erst einmal der Krug mit dem König Ludwig-Emblem gefüllt. Und dann? Ja dann ist der Bayer natürlich froh, dass er bei Kaufland war. Denn wie könnte er das „bayerische Lebensgefühl“ vollends zelebrieren ohne den, dort zu erwerbenden „Bretzelmaker“?

Der „Bretzelmaker“: Das Gerät von Kaufland ist leider nicht in weiß-blauem Rautenmuster erhältlich. © Collage aus IMAGO/Panthermedia und Screenshot Cashew7890/reddit

Lanciert von der Marke „Princess“ – da lacht das Herz des ewig Königstreuen, während er sich seine „Bretzel“ in die Backform gießt. Selbst Bundesernährungsminister Cem Özdemir betonte ja bereits, dass die Breze das Zeug zum Kulturerbe hat. Und wer könnte bei Anblick dessen, was der „Bretzelmaker“ zum Ende der Backzeit ausspuckt, nur im Geringsten denken, dieses selbst gegossene Backwerk sei kein Ausdruck dessen, worauf es wirklich ankommt – das echte „bayerische Lebensgefühl“ eben. (askl)