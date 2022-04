Kaufland-Kunde wegen Absperrung verwundert - „Baustelle oder Hütchenspiel?“

Von: Raffaela Maas

Bei seinem Einkauf bemerkte ein Kaufland-Kunde einen abgesperrten Bereich vor den Regalen, der Fragen aufwarf - Kaufland antwortete humorvoll über Twitter.

Erfurt - Einem Kaufland-Kunden fiel etwas Außergewöhnliches bei seinem letzten Besuch in der Kaufland-Filiale seines Vertrauens auf: In einem breiten Gang befand sich eine Stelle auf dem Boden, die durch Verkehrshütchen abgegrenzt wurde. Wie auf einem Schnappschuss aus dem Laden, den der Kunde auf Twitter teilte, unschwer zu erkennen ist, ist die Farbe der Fliesen im abgegrenzten Bereich heller, als die der umliegenden Fliesen.

Kaufland-Kunde amüsiert: „Baustelle oder neues Hütchenspiel?“

Es ist naheliegend, dass es sich hierbei um eine kleine Baustelle handelt, doch die Abgrenzung selbst war es, die den Kunden dazu brachte, sich in einem Beitrag direkt an Kaufland zu richten. „Nur eine Baustelle oder ein neues Hütchenspiel, Kaufland?“, schrieb er. Der Grund: Für die Absperrung des relativ kleinen Abschnittes wurden verhältnismäßig viele Hütchen verwendet, die genau in der Form des neuen Fliesenbereichs ausgelegt waren. Das dortige Kaufland-Team hatte es mit der Absperrung scheinbar besonders gut gemeint.

Kaufland reagiert mit Humor auf den Tweet

Prompt antwortete ein Social-Media-Mitarbeiter von Kaufland auf den Beitrag des Kunden. Scherzhaft bat er den Kunden darum, keine „geheimen Betas“ von Kaufland und Square Enix, einem Hersteller von weltbekannten Videospielen, zu veröffentlichen. Auch bei Kaufland sind Videospiele von Square Enix zu haben und dass die Accounts beider Unternehmen miteinander interagieren, kam auf Twitter schon häufig vor.

Zuletzt beschwerte sich ein Kunde bei Kaufland, weil er in einem Gang an einem Hindernis nicht vorbeikam. Doch die anderen User hatten kein Verständnis für die Beschwerde. (rrm)