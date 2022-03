Kaufland-Kunde muss bei Entdeckung lachen: „Guerilla-Marketing Level Edeka“ - kleine Spitze gegen Konzern

Von: Marcus Giebel

Was erwarten Kunden wohl als Allerletztes im Supermarkt? Einkaufswagen der Konkurrenz. Wenn sich dann doch einer in fremden Gefilden findet, wirft das Fragen auf. So geschehen zwischen Kaufland und Edeka.

München - Gekauft wird bekanntlich immer. Also auch in Krisenzeiten. Supermärkte und Discounter dürfen sich demnach zu den heimlichen Gewinnern der Corona-Pandemie zählen. Und auch jetzt, im Angesicht des Ukraine-Kriegs, können sich Rewe und Edeka, Aldi und Lidl, Kaufland und Penny vor Kunden kaum retten.

Rissen die Hamsterkäufer zwei Jahre lang Toilettenpapier und Mehl in rauen Mengen an sich, machen sie aktuell Jagd auf Speiseöl - in allen Farben und Formen. Das heißt: Supermärkte und Discounter können das flüssige Gold gar nicht so schnell nachordern wie sie es verkaufen. Also sollten sie doch trotz all der Konkurrenz, die sich vor nicht allzu langer Zeit teilweise noch in regelrechten Dumping-Preisen niederschlug, wunderbar miteinander arrangieren können. Sollte man meinen.

Video: Hamsterkäufe im Supermarkt - drohen bald leere Regale?

Kaufland-Kunde macht kuriose Entdeckung: Edeka-Einkaufswagen in fremder Filiale

Ein Kaufland-Kunde hat nun aber eine Entdeckung gemacht, die diese Annahme konterkariert. Denn mitten in einer Filiale des Unternehmens der Schwarz-Gruppe stieß er auf einen Edeka-Einkaufswagen. Das Beweisbild postete er auf Twitter - der Ort der Aufnahme ist am Kaufland-Tafelsalz im Hintergrund zu erkennen.

Dorthin also hat sich das vierrädrige Gefährt der Konkurrenz verirrt. Oder steckt etwa ein verwegener Plan aus dem Edeka-Haus dahinter? Handelt es sich womöglich sogar um einen alles andere als perfekt getarnten Spion? „Guerilla-Marketing Level Edeka: Eigene Einkaufswagen bei Edeka abstellen, weil die einfach 1000mal besser rollen als die von Kaufland“, frotzelt der aufmerksame Kaufland-Kunde.

Kaufland-Kunde rätselt über Einkaufswagen-Fund: Vermisst der Filialleiter sein Eigentum schon?

Hinter dem schelmischen Satz steckt wohl auch ein bisschen Wahrheit - zumindest aus Sicht des Verfassers. Allerdings wird die Lösung des Einkaufswagen-Rätsels wahrscheinlich weit weniger spektakulär ausfallen. Vermutlich hat ein anderer Kunde - vielleicht ja auf der ewigen Pirsch nach Speiseöl - direkt im Anschluss an den Besuch der benachbarten Edeka-Filiale den Kaufland angesteuert und sich die Zeit für den Tausch des Waren transportierenden Begleiters gespart. Aufgeflogen ist er allemal. Wenn auch nur bei Twitter.

Womöglich endete die ganze Geschichte mit der allseits bekannten Vermisstendurchsage über die Lautsprecher: „Der kleine Edeka-Einkaufswagen möchte bitte mal zur Information kommen. Hier wartet sein Filialleiter sehnsüchtig auf ihn. Der kleine Edeka-Einkaufswagen, bitte.“ Zur Zeit ist ja kein Supermarkt oder Discounter vor Hamsterkäufern sicher. Und die brauchen zuallererst einen großen Einkaufswagen. Idealerweise mit perfekt rollenden Reifen. (mg)