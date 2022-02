Video: Was ändert sich 2022 für Kunden bei Aldi, Rewe und Co.?

Kaufland-Kunde macht Ekel-Fund und beschwert sich - auf Facebook gibt es Contra

Von: Marcus Giebel

Teilen

Kaufland wirbt für seine große Auswahl: In mancher Packung steckt aber auch eine böse Überraschung. © IMAGO / Manfred Segerer

Auf das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch nicht immer Verlass. Das musste ein Kaufland-Kunde erfahren, der deshalb via Facebook Kontakt mit dem Konzern aufnahm. Doch es blieb nicht bei dieser Diskussion.

München - Wie nehmen enttäuschte Kunden heutzutage bei Reklamationen Kontakt mit dem Supermarkt ihres Vertrauens auf? Über die sozialen Medien. So meldete sich ein User via Facebook bei Kaufland, um sein Leid über eine unappetitlich aussehende Schlagcreme zu klagen. Denn als er das Tetrapack der veganen Ware öffnete, offenbarte sich ihm eine fragwürdige Konsistenz.

Ein echter Ekelfund. Mit diesem Produkt sollte lieber kein Essen verziert werden. „Da wagt man sich ausnahmsweise mal auf das vegane Terrain, und dann so etwas“, moniert der Mann. Die Creme sei „komplett und durchweg ekelhaft dick, pastös“. Die zugehörigen Bilder unterstreichen die Worte. Was da aus der Öffnung quillt, erinnert schon eher an Mayonnaise.

So sollte die Schlagcreme wohl eher nicht aussehen: Der Kunde entledigte sich der Packung, ehe er sich an Kaufland wandte. © Screenshot Facebook

Kunde informiert Kaufland über Ekelfund: „Bin gespannt wir ihr jetzt reagiert“

Zudem wird ersichtlich, dass der Inhalt das Mindeshaltbarkeitsdatum 3. April 2022 verliehen bekommen hat. Das bringt Kaufland in Erklärungsnot, wobei natürlich nie auszuschließen ist, dass Waren bereits früher verderben



Der Kunde erklärt auch, dass er die Packung direkt weggeworfen habe. Und auch den Kaufbeleg habe er nicht mehr parat. Wer rechnet auch mit so etwas? Seine Nachricht schließt mit den Worten: „Bin jetzt gespannt, wie Ihr, gerade jetzt, im sogenannten ‚Veganuary‘ reagiert.“

Die Antwort: schnell. Das Unternehmen kommentierte wenig später: „Das ist ja wirklich nicht schön und tut uns sehr leid! Wir möchten uns für die Qualität der Schlagcreme entschuldigen und dein Anliegen gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten.“ Dafür solle er sich per Direktnachricht mit Kaufland in Verbindung setzen.

Video: Was ändert sich 2022 für Kunden bei Aldi, Rewe und Co.?

Verweis auf Ekelfund via Facebook: User erklärt den Weg der „freundlichen Reklamation“

Fall damit für die Öffentlichkeit erledigt? Nicht ganz. Denn ein anderer Kunde, dem Reklamationen offenbar nicht fremd sind, hinterfragt das Vorgehen des Mannes. Er kommentierte: „Tja, ein ratloser Mensch macht Bilder und beschwert sich über Facebook - weshalb auch immer. Ein schlauer Mensch nimmt die Verpackung, geht ins Geschäft und versucht es mit einer freundlichen Reklamation. Dort hättest du sogar Ersatz erhalten.“

Und weiter: „Möglich ist aber auch (d)eine falsche Lagerung. Jaja, wie einfach ist das Leben mit Facebook.“ Das wiederum wollte der Schlagcreme-geschädigte Kunde nicht auf sich sitzen lassen und giftete zurück: „Kennst du die Umstände? Nein. Also schweige. Danke.“

Ob die angedeuteten Hintergründe des Missgeschicks auch noch geteilt werden? Facebook hätte mit Sicherheit nichts dagegen. (mg)

Eine Kaufland-Kundin erlebte eine Ekel-Überraschung, als sie ihren frisch gekauften Käse auspackte. Nach einem Satz eines Kaufland-Kassierers fragt eine Kundin öffentlich nach Rat, denn die Worte haben bei ihr Verwirrung ausgelöst. Ein Kunde postet ein Foto seines Einkaufswagens, nachdem er das erste Mal seit vier Jahren wieder bei Kaufland vorbeigeschaut hat.