Kaufland-Kunde entdeckt Fußball-Weihnachtsmann und hat „als Fan ein paar Probleme“

Von: Jannis Gogolin

Für einen BVB-Fan hatten die Schoko-Weihnachtsmänner im Kaufland zwar die richtigen Farben, aber definitiv die falsche Bezeichnung. © Screenshot Twitter

Bei seinem Einkauf im Kaufland freute sich ein Fußballfan über BVB-Weihnachtsmännern aus Schokolade. Mit einem Detail war er allerdings überhaupt nicht einverstanden.

München – Während Kaufland die Fan-Artikel für die Weltmeisterschaft in Katar schon vor Beginn verramscht hat, lassen es sich die Fußball-Vereine Deutschlands nicht entgehen, ihre Anhänger beim Wocheneinkauf zu beglücken. Klebe-Sticker für das Sammelheft oder eben Schoko-Weihnachtsmänner in den Vereinsfarben stehen bereit, um den jeweiligen Fans eine kleine Freude zu bereiten. Ein Kaufland-Kunde entdeckte bei seinem Einkauf ebendiese Weihnachtsmänner – genau für seinen Lieblingsverein BVB. Beim zweiten Hinsehen fand er allerdings einen gravierenden Fehler.

Fußballfan im Kaufland: Schoko-Weihnachtsmann in BVB-Vereinsfarben lässt ihn stutzen

„Ähm Kaufland, als BVB-Fan habe ich ein paar Probleme mit der Beschriftung“, merkt der Twitter-Nutzer und Fußballenthusiast an. Dabei stört sich der Anhänger vom Dortmunder Ballspiel-Verein Borussia nicht an dem beschädigten Schoko-Weihnachtsmann in der ersten Reihe. In seiner Fan-Ehre fühlt sich der Twitter-Nutzer eher von etwas anderem gekränkt.

Wie ein genauer Blick auf das Plastik-Schildchen unter dem essbaren Fußball-Merchandise zeigt, sind zwei Fußballvereinsnamen aus Versehen durcheinandergekommen – ein No-Go für jeden eingefleischten BVB-Anhänger. Denn die klassischen Farben des BVB, gelb und schwarz, wollen so gar nicht zu der Artikel-Beschreibung passen. Laut dieser sollte im Regal nämlich ein Borussia M‘Gladbach-Weihnachtsmann stehen.

Beide Fußball-Vereine tragen Borussia im Namen – mit gutem Grund

Generell ist die Verwirrung jedoch zu verstehen. Beide Bundesliga-Mannschaften tragen das Wort „Borussia“ im Namen. Der BVB hat auf seiner Homepage auch eine Erklärung für den etwas merkwürdigen Begriff. Denn „Borussia“ sei schlicht das lateinische Wort für Preußen. Mit diesem Namen verkörpern somit beide Vereine, die nur knapp 100 Kilometer trennen, eine Verbundenheit zu der bestimmten Region.

Wirkliche Konsequenzen wird dieser Irrtum zum Glück nicht haben – abgesehen von ein paar gekränkten BVB-Fans. Dabei wäre die Dauerbaustelle an ihrem neuen Stadium schon ärgerlich genug. Bei einem anderen Fußball-Artikel im Supermarkt gab es allerdings mehr Ärger. An den Panini-Sticker für die Sammelhefte junger Fußballfans scheiden sich bei dieser Katar-WM die Geister. Einige sprachen sich für einen Boykott aus, während andere fragen, warum „die Kinder das ausbaden“ sollen.