Kunde postet Bild von seinem Einkaufswagen: Wenn du vier Jahre nicht bei Kaufland warst

Von: Marcus Giebel

Schnell gefüllt: In Supermärkten lockt de große Auswahl zum ausgiebigen Kauf. © IMAGO / Michael Gstettenbauer

In so einen Einkaufswagen passt ja allerhand hinein. Was zum Fluch werden kann, wenn man doch nur ein paar Kleinigkeiten mitnehmen wollte. Ähnlich geht es einem Twitter-User, der das Innenleben seines Wagens mit dem Internet teilt.

München - Seit Jahren werden Facebook, Instagram und Co. von Bildern geflutet, die fertige Speisen präsentieren. Wenn mal wieder jemand mit der Welt - oder zumindest seinen Followern - teilen möchte, was da gezaubert wurde und sich kurz darauf einverleibt werden soll. Posts nach dem Motto: Zeigt her eure Mahlzeit!

Natürlich steht dann im Vordergrund, Anerkennung und Lob einzusammeln. Indem Familie und Freunde fleißig kommentieren, wie toll die Speise doch aussehe und wie lecker sie sein müsse. Oder sogar, dass sie nun doch ein bisschen neidisch seien. Alles schon tausendmal dagewesen. Damit im Grunde business as usual.

Post aus dem Kaufland: Twitter-User teilt Inhalt seines Einkaufswagens mit dem Internet

Eine andere Konsumstufe veröffentlichte nun ein User auf Twitter. Er gewährte allen, die sich im weltweiten Netz tummeln, einen Blick in seinen recht gut gefüllten Einkaufswagen. Darin zu sehen: Milch, Wein, Gebäck, Salat- und Nudelsaucen, aber auch Süßes - wobei sich die Packung Schaumküsse dezent versteckt - und viel frisches Obst und Gemüse. Etwa Brokkoli, Erdbeeren, Bananen oder Paprika.

Da hat aber jemand noch was vor, könnte der Beobachter denken. Tatsächlich war der Einkauf wohl in etwas kleinerem Umfang geplant, wie dem zugehörigen Text zu entnehmen ist. „Wenn du vier Jahre nicht mehr bei Kaufland warst und nur mal gucken wolltest, was die so haben“, schreibt der User inklusive Hinweis auf den Anlass für das lange nicht mehr gekannte Shoppingerlebnis: „Und: Gehe nie nach dem Sport hungrig einkaufen.“

Offensichtlich waren die Augen beim Schlendern durch die Gänge wirklich deutlich größer als der Mund. Was eben auch der Anlass des Posts ist. Wobei wir festhalten wollen: Auch bei Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Norma, Penny, Real oder Rewe lassen sich genug Produkte finden, um den Einkaufswagen guten Gewissens zu füllen. Das muss ja dann doch mal gesagt werden.

Einkauf bei Kaufland: Herrengedeck besteht aus Schaumkuss mit Himbeerfüllung und Krapfen im Bienen-Look

Besondere Aufmerksamkeit erregen in dem ganzen Sammelsurium an Köstlichkeiten übrigens die beiden Krapfen im Bienen-Look. Solche Kreationen finden sich schließlich doch nicht überall.

Und wie es der Zufall will, schaffte es einer der beiden Berliner neben einem Schaumkuss mit Himbeerfüllung und einer Tasse voll heißen Gebräus auf ein weiteres Twitter-Foto. Als „Herrengedeck am Abend“. Es geht doch nichts über ein Bild der eigenen Mahlzeit, um die auch für die Nachwelt festzuhalten. (mg)

