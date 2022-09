Kaufland befragt Kunden zur Nutzung von Toilettenpapierhalter – und bekommt irre Antworten

Von: Anna Lorenz

Kaufland stellt Kunden via Twitter aktuell eine kuriose Frage zu einem Produkt. Die Antworten der User enthüllen die Gepflogenheiten auf den stillen Örtchen der Nation.

München – Die Frage, die Kaufland seinen Kunden aktuell via Twitter stellt, wäre noch vor 100 Jahren als unmöglich betitelt worden. Was hinter geschlossenen Badtüren geschieht, bleibt dort, hätte es geheißen. Nie hätte ein Händler einen Post der Art gewagt, wie ihn der Supermarkt nun lanciert hat – und das nicht nur, weil es das Internet noch nicht gab. Doch, wie auch die Diskussion um ein Toilettenschild an der FU Berlin kürzlich zeigte, haben sich die Zeiten gewandelt und die Kunden bei Kaufland offenbar Redebedarf.

Kaufland: Supermarkt befragt Kunden via Twitter zu Toiletten-Detail

So manchem verschließt sich der Geist, um das Leben nicht unnötig zu verkomplizieren. Ganz oben auf der Liste steht bei einigen, sich keine Gedanken darüber zu machen, wie viele Keime im Alltag wo lauern. Gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist nämlich ins allgemeine Bewusstsein gesickert, was die logische Folge wäre: Desinfizieren, was das Zeug hält.

Japan bietet, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, auf dem hauptstadtnahen Narita International Airport seit 2016 in öffentlichen Toiletten aus besagtem Grund sogar einen „Halter mit Säuberungspapier für das Smartphone“ an. Gewitzt, wenn man bedenkt, dass sich an diesem Ort gleich zwei Dinge treffen, die nicht gerade als Hort der Hygiene erscheinen.

Tatsächlich ist das Smartphone aber in der Regel deutlich bedenklicher als die Sanitäranlagen. Grund ist, dass es, ob zu Hause oder unterwegs, in nahezu unermüdlichem Dauereinsatz ist, allerdings selten gründlich gereinigt wird. Kein Wunder also, dass auch viele User die Frage Kauflands mit „Smartphone“ beantworten. Der Supermarkt wollte zu einer Toilettenpapierhalterung mit Ablagefunktion nämlich wissen: „Was würdet ihr auf die Ablage legen?“

Kaufland befragt Kunden zu Toilettenpapierhalterung mit Ablagefunktion – Kuriose Antworten folgen

Wer eine solch skurrile Frage stellt, kann sich natürlich auf einige außergewöhnliche Antworten gefasst machen. Neben besagten Stimmen, die die Ablage dem Smartphone zudenken, gibt es auch praktisch Gesinnte, die dort zusätzliches Toilettenpapier bunkern würden. In Anbetracht der momentanen Befürchtungen der Papierindustrie wäre das nachvollziehbar. Weniger verständlich hingegen sind die Antworten „Rosenkohl“ – eventuell „für die positive auflockernde Optik“, wie ein User vermutet – und „Ananas“.

Tatsächlich sprechen sich viele User dafür aus, die Extrafläche für Speisen zu nutzen, auch „eine Webcam“ oder „Abführmittel“ sind im Gespräch. Erstaunlich viele Kunden meinen aber, der Ablageplatz gebühre einem Getränk, vorzugsweise Bier. Am besten fasst diese Mentalität wohl der folgende Kommentar eines Nutzers zusammen: „Ein Nokia 3110 für das schnelle Snake-Spiel und eine Dose Dr. Pepper zum Herunterkommen!!“ (askl)