„Ernsthaft heftig“: Inflation schlägt im Supermarkt zu – Kaufland-Kundin beschwert sich im Netz

Wer im Supermarkt einkaufen geht, muss mittlerweile starke Nerven haben. Die Lebensmittelpreise steigen weiterhin an und die Kunden sind teilweise bestürzt.

Leipzig/München - Die Inflationsrate ist in den letzten Monaten rasant angestiegen und erreichte im September sogar die 10-Prozent-Marke. Die Daten des Statistischen Bundesamtes sind zwar noch vorläufig, dennoch haben Experten mit einer weit geringeren Inflationsrate gerechnet. Verbraucher müssen beim Einkaufen also tief in die Tasche greifen. Auch Lebensmittel sind von den steigenden Preisen betroffen. Ein exemplarischer Fall: Der Preisanstieg bei einem veganen Produkt entsetzte eine Kaufland-Kundin – so sehr, dass sie öffentlich warnte.

Kaufland-Kundin bei Einkauf entsetzt: Produkt wird extrem teuer

Während die meisten Produkte immer teurer werden, konnte sich der Milch-Preis wieder etwas beruhigen. Dennoch gibt es im Supermarkt immer wieder starke Preisanstiege, die die Verbraucher nicht nachvollziehen können. So auch bei einem veganen Fischersatz - dem „Thun-Visch“ von Garden Gourmet. Eine Kundin teilte die Preiserhöhung auf Facebook. So sei der Preis vom „Thun-Visch“ von 3,49 Euro auf 4,29 Euro angestiegen. Gesehen hatte sie den Preis in einer Leipziger Kaufland-Filiale. „Gut, ich werde den Tuna weiter kaufen, aber es ist ernsthaft heftig“, schrieb sie zu dem Bild des Preisschildes.

Der „Thun-Vegan“ von Garden Gourmet kostete in einer Leipziger Kaufland-Filiale 4,29 Euro. © Screenshot Facebook

Die Kundin möchte trotz des Preises nicht auf das Produkt verzichten - andere schon. „Der ist zwar genial, aber ich werde darauf verzichten. Das ist mir jetzt zu unverschämt. Richtigen Thunfisch kann man mit 10 Gramm mehr für 1,29 Euro weniger kaufen“, erklärte ein Facebook-User in den Kommentaren. „War auch schockiert die Tage, als ich den die Tage für 4,29 sah. Bei Rewe heute für 3,79 entdeckt und schnell zugeschlagen“, schrieb eine weitere Nutzerin.

Kaufland erhöht Preis für Produkt - Bei Konkurrenten wie Edeka und Rewe billiger

Offenbar scheint die Wahl des Supermarktes viel auszumachen. Wie eine weitere Nutzerin schon in den Kommentaren aufklärte, kostete der vegane Thunfisch bei Rewe nur 3,79 Euro. Auch im Onlineshop von Rewe kann man diesen Preis finden. Laut einer anderen Userin zahlt man in einer Edeka-Filiale nur 3,49 Euro für das Produkt. In den Kommentaren zählten die Nutzer weitere Produkte wie Obst und Gemüse auf, die viel teurer geworden seien. (vk)