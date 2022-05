Kaufland-Kundin nutzt neue Funktion zum selber scannen - und wird prompt verwechselt

Von: Raffaela Maas

Teilen

Eine Kaufland-Kundin verwendete das neue „Self-Scanning“-System bei Kaufland - und wurde direkt von anderen Kunden für eine Verkäuferin gehalten.

München - Erst letztens wunderte sich eine Kaufland-Kundin über eine Aussparung am Einkaufswagen, die sie nicht so recht zuordnen konnte. Das neue „Self-Scanning“-System namens „K-Scan“ soll es den Kundinnen und Kunden von Kaufland in Zukunft ermöglichen, ihren Einkauf selbst zu erfassen und anschließend an eine Selbstbedienungs-Kasse zu übertragen. Eine Kundin machte nun erste Erfahrungen mit dem neuen System.

Kaufland-Kundin verwendet neue Scanner und wird prompt verwechselt

„Die neuen Scanner im Kaufland sind ja schon echt praktisch - wenn man halt gar nicht mehr an das Kassenband muss“, teilte die Kundin auf Twitter ihrer Followerschaft mit. Doch offenbar haben sich noch nicht alle Kunden an den Anblick des K-Scan-Systems gewöhnt. Während die Kundin gerade ihren Einkauf tätigte, soll sie im Laden für eine Verkäuferin gehalten worden sein, „weil ich den grade in der Hand hatte“, schrieb sie.

Kaufland reagiert: „Viel Spaß!“

Sie teilte auch einen Schnappschuss aus der Filiale, der den Scanner an ihrem Einkaufswagen zeigte. Die Verwechslung nahm die Kundin übrigens sehr gelassen hin. „Helfe natürlich immer gerne, wenn jemand Süßkartoffeln sucht“, teilte sie in ihrem Tweet mit. Schließlich meldete sich auch Kaufland selbst in den Kommentaren zu Wort. „Viel Spaß!“, kommentierte ein für den Twitter-Account des Unternehmens zuständiger Mitarbeiter.

Zuletzt sorgte ein groteskes Schild bei Kaufland für Aufmerksamkeit bei den Reddit-Nutzern - dabei soll das Schild inzwischen schon fast stadtbekannt sein. (rrm)