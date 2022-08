Kaufland-Kundin öffnet Apfelmus-Glas – dann wird es eklig

Teilen

Eine Kaufland-Kundin macht an ihrem Produkt eine eklige Entdeckung, obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist. Das Unternehmen reagiert.

München – Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem Lebensmittel ihre spezifischen Eigenschaften behalten. Natürlich müssen diese auch angemessen aufbewahrt werden. Doch auch lange nach dem Ablauf des MHD können manche Produkte sorglos konsumiert werden, wenn sie noch genießbar sind. Eine Kundin musste jetzt bei Kaufland feststellen, dass Lebensmittel auch vor dem Ablauf des MHD schlecht werden können. Nach dem Kauf eines Glases Apfelmus verging ihr der Appetit.

Kaufland-Kundin findet in neuem Apfelmus-Glas Schimmel

Manchmal machen Kunden nach ihrem Einkauf eine eklige Entdeckung. Wie etwa beim Edeka, denn dort kaufte ein Kunde vergammelte Mangostane. Jetzt traf es eine Kaufland-Kundin, die einen verschimmelten Apfelmus erwischte. Auf Facebook teilte sie ihre Empörung über den Ekel-Kauf. Sie postete ein Bild, auf dem Schimmel auf der Oberfläche des Apfelmuses zu sehen war. Ungeöffnet sollte der Apfelmus bis zum 23. Oktober 2024 haltbar sein. Zu dem Bild schrieb die Kundin „Am Freitag, den 12. August im Kaufland gekauft, heute (14. August; Anm. d. Red.) geöffnet und dann das.“

Kaufland-Kundin postet verschimmelten Apfelmus - User verstehen die Aufregung nicht

Den Ärger der Kundin können allerdings nicht alle verstehen. „Das kann mal passieren. Hat sich das Vakuum geöffnet. Zurück bringen und umtauschen“, schrieb eine Facebook-Nutzerin in den Kommentaren. Die Kundin scheint mit dem Problem nicht allein zu sein. „Ist mir schon oft passiert“, schrieb eine andere Userin. Sie riet ihr immer genau hinzuschauen, ob das Produkt noch richtig verschlossen sei. „Es gibt Leute, denen es auch scheinbar Spaß macht, Luft in eingeschweißte Produkte zu lassen“, so die Userin weiter.

In diesem Apfelmus-Glas machte sich der Schimmel breit. © Screenshot/Facebook.com

Auch Kaufland meldete sich zu dem verschimmelten Produkt und bedankte sich für den Hinweis. „Es tut uns sehr leid, dass der Apfelmus bereits vor Ablauf des MHD verdorben ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung möchten wir dein Feedback gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten“, schrieb Kaufland unter dem Post. Ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob mehrere Apfelmus-Gläser betroffen sind, ist nicht bekannt. (vk)