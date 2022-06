Kaufland-Kundin sprachlos beim Blick auf Getränke-Chaos: „Wer sucht, der findet“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Der Anblick eines großen Durcheinanders in einer Kaufland-Filiale verschlug einer Kundin die Sprache – sie teilte einen Schnappschuss auf Facebook und erhielt prompt eine Antwort des Unternehmens.

Recklinghausen – Kunden von Supermärkten und Discountern achten bei ihrem Einkauf nicht nur auf den Preis und die Qualität der einzelnen Produkte, sondern auch auf Sauberkeit im Laden. Diese ist meist selbstverständlich – daher fällt es besonders auf, wenn im Supermarkt etwas im Weg steht, oder wenn große Unordnung herrscht. Eine solche Entdeckung machte zuletzt eine Kaufland-Kundin, die ihren Fund sogleich im Netz teilte.

Kaufland-Kundin „ohne Worte“ wegen Durcheinander im Supermarkt

Die Kundin teilte den Anblick aus der Filiale auf Facebook und schrieb an den offiziellen Account von Kaufland gewandt: „Ohne Worte. Wer sucht, der findet“. Das Foto, das sie veröffentlichte, zeigte ein Getränke-Regal in der Kaufland-Filiale in Recklinghausen. Bereits auf den ersten Blick ist zu erkennen, worauf die Kundin mit ihrer Aussage anspielte. In dem Regal herrschte ein einziges Chaos: Mehrere Sechser-Packs von verschiedenen Getränken und einzelne Plastikflaschen lagen kreuz und quer übereinander geworfen auf dem Boden.

In den Kommentaren regten sich einige User über den Zustand des Regals auf. „Ein Mitarbeiter macht das ganz sicher nicht“, merkte eine Userin an, „Könnt euch bei den Kunden bedanken“. Ein anderer User schrieb verärgert: „Furchtbare und niveaulose Kunden!“, und ein weiterer kommentierte: „Manche Kunden benehmen sich schon wie Idioten“.

Kaufland reagiert auf Schnappschuss: „Vielen Dank für das Feedback“

Auch Kaufland selbst reagierte auf den Beitrag der Kundin. Ein Mitarbeiter aus dem Facebook-Team des Unternehmens kommentierte: „Vielen Dank für dein Feedback. So wie das auf dem Bild aussieht, soll es natürlich nicht sein“. Er entschuldigte sich für das Durcheinander in dem Getränke-Regal und schrieb: „Damit wir noch besser werden können, möchten wir das ganze gerne umgehend an unser Kundenmanagement weiter geben. Bitte sende uns dafür per Privatnachricht deine E-Mail-Adresse, damit unsere Kollegen sich bei dir melden können“. Abschließend bedankte er sich erneut für den Hinweis und die Unterstützung.

Zuletzt sorgte die Entdeckung einer Kundin im Tiefkühlfach einer Kaufland-Filiale für Lacher und Verwunderung. Den kuriosen Fund teilte die Kundin auf Twitter. (rrm)