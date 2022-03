Kaufland-Regal: Nicht nur Öl und Mehl - Hamster-Produkt aus erster Welle wieder auf vielen Einkaufszetteln

Von: Anna Lorenz

Im Ukraine-Krieg wiederholen sich in deutschen Supermärkten bekannte Szenen: Nach Öl und Mehl wird bei Kaufland nun auch dieses Lebensmittel knapp

Cottbus - „Nächstenliebe lebt mit tausend Seelen, Egoismus mit einer einzigen, und die ist erbärmlich“, so die berühmte Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach im 19. Jahrhundert. Und tatsächlich kommt man nicht umhin, ähnliches zu denken, wenn man derzeit in deutschen Supermärkten wie Kaufland, Rewe oder Aldi durch die Regalreihen wandert. Was wir aus der Corona-Pandemie bereits kennen, wiederholt sich mit beunruhigender Ähnlichkeit: Hamsterkäufe sind zurück.

Ukraine-Krieg: Hamsterer schlagen wieder zu - Supermärkte reagieren

Neben dem Klassiker Toilettenpapier, der schon während der Corona-Pandemie das Nummer-Eins-Produkt auf den Einkaufszetteln aller Hamsterer war, werden im Rahmen des Ukraine-Kriegs deutschlandweit* auch Mehl und Öl zunehmend knapp. Das Sonnenblumenöl, das aus der Ukraine exportiert wird, ist gefragter denn je, nicht zuletzt, da sich trotz deutlicher Warnungen des ADAC das Gerücht hält, das Öl könne als Spritersatz dienen - in Anbetracht der Preise an hiesigen Tankstellen* verlockend, aber nicht zu empfehlen!

Um dem Ausverkauf von Mehl, Öl und Toilettenpapier entgegenzuwirken, werden diese von Supermärkten bereits wieder rationiert. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Angst, dass auch Mehl, das v.a. aus Russland kommt, nicht mehr in deutschen Supermärkten landet, führt zu grotesken Egotrips durch die Regale bei Kaufland, Rewe und Co.. Den Filialen bleibt nichts anderes übrig, als zu rationieren und die Abgabe der Waren zu beschränken. In Anbetracht des Umstands, dass die Preise für Lebensmittel derzeit rasant steigen, setzt sich bei den teils panischen Bürger:innen so ein Kreislauf in Gang, der einer Spirale der Eskalation gleicht.

Hamstern bei Kaufland: Nach Öl und Mehl - Dieses Lebensmittel ist nun im Visier

Auch in einem Kaufland in Cottbus wird gehamstert, was das Zeug hält. Die Twitter Userin @stadthexen postete gestern Nachmittag die Momentaufnahme einer verheerenden Szenerie in dem brandenburgischen Supermarkt.

„Oh Mann! Die [D]eutschen lernen es nicht!“, kommentiert eine Nutzerin den Anblick des geplünderten Nudelregals. „Bei uns nicht. Alle[...] verhalten sich hier gut und ruhig“, erwidert eine Userin aus Heiligenhafen, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Ein Mann aus Erlangen versucht, dem Tweet etwas Witziges abzugewinnen: „Vor allem haben die [Käufer] ausgerechnet die [Nudelprodukte] von Riesa im Regal gelassen [...]“, amüsiert sich der Nutzer der Social Media Plattform Twitter. Warum gerade die Waren des sächsischen - national produzierenden - Teigwarenherstellers verschmäht wurden, sorgt wirklich für einige Fragezeichen. Obwohl es unabdingbar ist, der Weltlage den gebotenen Ernst entgegenzubringen, ist ein kleiner Schmunzler vielleicht nicht verkehrt: Wenn alle Stricke reißen, essen wir eben sächsische Spagetti. (askl)

