Kaufland-Kunde teilt süffisant seine Entdeckung: „Ostergeschenk schon vor Weihnachten versteckt“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Nach einer unerfreulichen Entdeckung wendet sich ein Supermarkt-Kunde süffisant an Kaufland - die Kette reagiert schon nach Minuten.

Berlin - Ein Kroketten-Fan hat sich nach dem Kaufland-Einkauf vermutlich am Ostersamstag riesig auf sein Essen gefreut. Doch das wurde ihm gehörig vermiest. Und er beschwerte sich via Twitter bei der Supermarkt-Kette.

Kaufland-Kunde mit süffisanter Beschwerde: „Ostergeschenk schon vor Weihnachten versteckt“

Bemerkenswert: Er tat das nicht etwa mit grantigen Worten. Sondern mit einem gehörigen Augenzwinkern. „Hallo

Kaufland“, schreibt er. „Haben heute dein Ostergeschenk gefunden! Geschickt schon vor Weihnachten versteckt!“, schreibt er und ergänzt einen Smiley, der die Zunge rausstreckt.

Dazu gibt es ein Foto einer Krokettenpackung - anhand des Bilds und dem Hersteller McCain entdeckt man, dass es sich um ein entsprechendes Produkt handelt. Aber was meint der Kunde denn nun mit seiner Beschwerde? Beim schnellen Drüberscrollen über Twitter könnte das Detail nicht jedem gleich auffallen.

Kaufland bedauert abgelaufenes Kartoffel-Produkt

Kaufland selbst hat allerdings genau hingeschaut - und reagiert bemerkenswerterweise schon nach einer Viertelstunde: Das Produkt ist satte vier Monate abgelaufen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt den 17. Dezember 2021. DAS meinte der Kunde also mit „Geschickt schon vor Weihnachten versteckt“.

Dass Tiefkühlprodukte, die sich ja meist durch lange Haltbarkeit auszeichnen, noch im Supermarkt ablaufen, ist eher ungewöhnlich. Und Kaufland bedauert das unerfreuliche Einkaufserlebnis prompt. „Das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Du kannst dich gerne in der Filiale an die Kundeninformation wenden. Die Kollegen helfen dir sehr gerne bzgl. eines Umtauschs weiter. Schöne Ostern!“ Ebenfalls für Aufsehen sorgt ein epischer Pfandbon eines Rewe-Mitarbeiters. (lin)