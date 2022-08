Kaufland wirbt an ungewöhnlichem Ort: Werbebanner mitten in der Ostsee

Die Supermarktkette Kaufland wirbt mit einem Banner mitten im Meer. © Screenshot Twitter / Frisobotter

An der polnischen Ostseeküste konnten Strandbesucher eine ungewöhnliche Werbeaktion verfolgen. Die Supermarktkette Kaufland zog ein Werbeplakat mitten über das Meer.

Kolberg – In der Werbebranche ist Kreativität gefragt. Dies scheint auch Kaufland zu wissen. An der polnischen Ostsee hat sich die Supermarktkette Kaufland ein besonderes Plätzchen für ihre Werbung ausgesucht: Mitten im Meer.

Auf einem großen Werbebanner wirbt Kaufland für Sonnencreme, Mückenschutz und Kondome. Dabei befindet sich das Plakat nicht auf einer gewöhnlichen Reklametafel, sondern wird von einem Motorboot über das Meer gezogen.

Kaufland: Ungewöhnliche Werbeaktion mitten im Meer

In den sozialen Medien, wie Twitter und Facebook, lassen sich Videos und Bilder zu dieser ungewöhnlichen Werbemaßnahme finden. Ein Nutzer auf Facebook berichtet, er habe das Banner „in der Nähe von Kołobrzeg gesehen“. Kołobrzeg (deutsch: Kolberg) ist eine Hafenstadt in der polnischen Woiwodschaft Westpommern.

Kaufland Werbung: Werbebanner sorgt für kontroverse Meinungen

Viele User reagierten mit lachenden Smileys auf die Kaufland-Aktion. Ein Facebook-Nutzer schrieb zudem: „Wenigstens ruiniert es nicht ewig die Landschaft“.

Aber in vielen der Facebook-Kommentare lässt sich auch eine andere Stimmung ablesen: „Traurig ist, dass jemand das genehmigt hat“, „Das ist so falsch...“, „Kaufland, denken Sie wirklich, dass dies der beste Weg ist, Ihre Produkte zu bewerben? Schämt ihr euch nicht?“

Ihr Entsetzen begründeten die User jedoch nicht weiter. Die Kritik könnte aber auf die möglichen Folgen für Umwelt und Natur zurückzuführen sein. Kaufland Polen reagierte bislang nicht auf die kritischen Facebook-Kommentare. Kaufland Deutschland probiert ebenfalls Neues in Sachen Werbung. So preist ein bekannter Rapper in einem neuen Werbeclip die Kaufland-Tomaten an. (jsch)