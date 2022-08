„Es ist August!“ – Kaufland-Produkt verärgert Kunden

Kaufland postet ein scheinbar harmloses Bild auf Twitter und löst damit eine Diskussion aus. Viele Nutzer zeigen sich amüsiert, doch nicht alle nehmen es locker.

Neckarsulm – Die Frage, ob Ananas auf Pizza gehört, ist wohl eines der größten kulinarischen Streitthemen. Doch nun teilte Kaufland auf Twitter ein scheinbar harmloses Bild von süßen Leckereien – und löste damit eine Kontroverse aus, die mit Pizza Hawaii durchaus mithalten konnte.

Kaufland-Kunde reagiert verärgert über „erste Sichtungen in den Filialen“

Alle Jahre wieder landen Ende August oder Anfang September die ersten Weihnachtsleckereien in den Supermarktregalen. Jedes Jahr aufs Neue ist die Überraschung offenbar groß. Aufgeregt teilen Nutzer Bilder von Lebkuchen- und Spekulatius-Sichtungen bei Rewe, Edeka, Lidl und Co in den sozialen Medien. Doch dieses Mal kam Kaufland seinen Kunden zuvor. „Es beginnt. Erste Sichtungen in den Filialen“, schrieb Kaufland am Mittwoch auf Twitter und postete dazu ein Bild von Spekulatius im Supermarktregal.

„Es ist gerade einmal August, zugegeben Ende AUGUST!“, ließ ein Kommentar nicht lange auf sich warten. „Muss das sein, dass ihr die Weihnachtszeit effektiv auf 5 bis 6 Monate streckt?“ Offenbar findet dieser Kunde auch Ende Februar noch Weihnachtsprodukte in den Regalen und kommt so auf insgesamt sechs Monate Weihnachtszeit.

Doch auch ein anderer Twitter-Nutzer fühlt sich noch nicht bereit für Spekulatius: „Och nö, bin noch lange nicht mit Sommer fertig“, schrieb er dazu. In der Kommentarspalte findet sich auch ein Geständnis. „Sowas kaufe ich vor November nur heimlich“, gibt ein Kaufland-Kunde augenzwinkernd zu. Müssen frühe Spekulatius-Käufer etwa mit sozialer Ächtung rechnen?

Video: Geht auch im Frühling - Spekulatius selber backen

Spekulatius im August: Viele Kunden nehmen es mit Humor

Einige Kunden freuten sich über die Weihnachtsleckerei in den Regalen: „Zeit wird’s. Wann kommt der Glühwein?“, fragte jemand. „Könnt ihr mir da nen Karton zukommen lassen?“, wollte ein anderer Nutzer wissen. Ein weiterer Kaufland-Kunde war offenbar schneller und schrieb: „Längst probiert.“

„Ho Ho Ho / Es ist so weit / Draußen sind noch 30 Grad / Doch im Supermarkt ist Weihnachtszeit“, ließ sich ein Twitter-User sogar zu einem Gedicht hinreißen. Ein anderer teilte eine Idee, die vielleicht auch die Gegner von Weihnachtsprodukten im August milde stimmen könnte: „Wann Spekulatius-Sommer-Edition mit Kokos?“, schlägt er vor und findet damit vielleicht einen guten Mittelweg. Alle Gegner von „zu früh“ verkauften Weihnachtsprodukten müssen jetzt ohnehin stark bleiben. Denn ab Ende September gibt es voraussichtlich schon die ersten Schoko-Weihnachtsmänner zu kaufen.