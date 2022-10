„Luft“ oder „Attrappe“? Kaufland-Kunde nimmt Fehlkauf mit Humor - selbst Unternehmen scherzt

Von: Michelle Brey

Eine Kaufland-Kundin kaufte offenbar ein Produkt ohne Inhalt. © Screenshot Facebook

Ein Kunde erwischte ein mangelhaftes Produkt bei Kaufland. Er betrachtete es mit einem Augenzwinkern und informierte das Unternehmen.

München - Ekel-Funde bei Rewe, Aldi, Lidl und Co. kommen vor. Für Kunden sind sie kein Grund zur Freude - viele machen ihre Beschwerde über Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram publik. So auch ein Kunde von Kaufland. Er fand jedoch keine verdorbenen Lebensmittel vor. Ganz im Gegenteil.

Kaufland-Kunde nimmt es mit Humor: „Attrappe“ gekauft?

Nach dem Feierabend in den Supermarkt und Discounter und noch schnell das Nötigste kaufen: So ging es vermutlich einem Facebook-User. Sein Einkauf hielt jedoch eine Überraschung für ihn bereit. Er nahm es jedoch, wie es scheint, mit Humor. „Wohl aus Versehen eine Attrappe gekauft“, schrieb er in einem Posting. „Wenn man anstatt dem Lachsschinken wohl luftgetrockneten Schinken gekauft hat - oder nur Luft“, witzelte er und versah seine Worte mit lachenden Emojis.

Bei genauer Betrachtung des Fotos fällt schnell auf: Der Kunde erwischte wohl ein Produkt ohne Inhalt. „Und das sieht man nicht?“, fragte ein anderer User im Kommentarbereich offenbar belustigt und ungläubig nach. „Nein“, lautete die Antwort des Betroffenen, er habe drei Produkte zusammen aus dem Regal genommen.

Kaufland reagiert auf Produkt ohne Inhalt - „Ups“

Und auch auf eine Antwort von Kaufland musste der Kunde nicht lange warten. „Ups, was ist denn da passiert?“, reagierte das Unternehmen via Facebook wohl überrascht. „So sollte es natürlich nicht sein.“ Anschließend ließ sich der Kaufland-Mitarbeiter selbst zu einem Scherz hinreißen: „Manche behaupten ja, sie ernähren sich von Luft und Liebe alleine. Gehörst du auch zu denen?“

Schließlich folgte noch ein Dankeschön für das Foto, und dass der Kunde den Fund „mit Humor“ genommen habe. So eine Lachsschinken-Packung sehe man schließlich auch nicht alle Tage, schrieb Kaufland weiter. Das Unternehmen wollte das Anliegen an das Kundenmanagement weiterleiten.

Nicht so gelassen reagierte ein anderer Kaufland-Kunde hingegen auf eine Beschilderung. Er teilte seine Wut ebenfalls in den sozialen Medien.