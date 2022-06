Punk in der Gemüseabteilung von Kaufland: „F*cking Awesome!“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bunte Begegnung im Supermarkt: Ein Kaufland-Kunde erspäht in der Gemüseabteilung einen Punk. © Screenshot/Twitter/giamo_casanunda

Ein Kaufland-Kunde teilt in den sozialen Medien eine coole Entdeckung: In der Gemüseabteilung verrichtet ein waschechter Punk den Wocheneinkauf.

Neckarsulm - Die großen deutschen Supermärkte - sei es Rewe, Aldi oder Kaufland - locken mit ihren breitgefächerten Sortimenten und Hammer-Deals, die man nur schwer ausschlagen kann, regelmäßig Millionen von eifrigen Kunden an. Und das aus gutem Grund. Schließlich findet sich in den schier endlosen Regalreihen so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Bei Lidl und Co. bekommt jeder das, was er oder sie braucht - auch die coolsten Rocker und andere bunte Gestalten. Dass die Supermarkt-Kundschaft so breit gefächert ist wie nur möglich, sorgt vor allem bei einem Einkäufer nun für große Begeisterung.

Kaufland-Kunde teilt Foto von Punk: „Punks not dead“

Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter teilte ein Kaufland-Kunde ein Bild einer besonderen Begegnung im Discounter-Giganten. Auf der professionell wirkenden Aufnahme ist zwischen Boxen voller Obst und Gemüse ein Punk zu sehen. Von der knalligen gelb-schwarzen Hose, bis hin zum Irokesenschnitt und der fetzigen Jacke mit der Aufschrift „Punks Not Dead“ - er sieht genau so aus, wie man sich einen waschechten Rocker eben vorstellt. „Punks at Kaufland in der Gemüseabteilung“, schreibt der Kunde unter den Schnappschuss, „And that is f****ng awesome.“

Punk - Was genau ist das? Punkrock ist aus dem Garagenrock der 1960er entstanden und wurde international vor allem durch Bands wie die Ramones und Sex Pistols bekannt. Die Punkbewegung zeichnet sich neben der Musik auch durch den unverkennbaren Kleidungsstil aus. Nieten, Leder und wilde Frisuren - so kennt man Punk. In den frühen Jahren wurde Punk als Subkultur stark mit Rebellion und Antiauthorität assoziiert. Heutzutage ist Punk mit großen Stars wie Green Day und Die Toten Hosen im Mainstream stark vertreten - und so beliebt wie eh und je.

Kaufland-Kunde teilt Foto von Punk: Bunte Begegnung im Supermarkt

Auf den ersten Blick wirkt der Schnappschuss fast wie ein Kontrast. Denn so manch einer rechnet bestimmt nicht damit, beim Wocheneinkauf einem Bilderbuch-Rocker zu begegnen. Aber warum eigentlich nicht? Lebensmittel kaufen muss schließlich jeder - auch die knalligsten und härtesten unter uns. Egal ob Rocken oder nach der reifsten Avocado suchen, es gilt: „I do what I want - I‘m punk rock“. (le)

Zuletzt sorgte eine etwas unglückliche Kaufland-Werbung für Empörung bei den Kunden. Bei Rewe ärgerte sich eine Einkäuferin hingegen über eine Kundenmitteilung.