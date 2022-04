„Seid ihr verrückt?“: Kaufland-Kundin erlebt dicke Cola-Überraschung - selbst Kette antwortet mit „hoppla“

Da hat sich beim Kaufland-Einkauf eine Rewe-Cola verschanzt. Die Kundin ist nicht zufrieden. © Screenshot Facebook

Zuhause angekommen bemerkt eine Facebook-Nutzerin, dass sich in der Packung mit Kaufland-Cola-Flaschen auch eine Rewe-Cola versteckt. Warum, erklärt Kaufland.

München - Eine Facebook-Nutzerin postet ein Foto ihres Kaufland Einkaufs: Unter einigen Kaufland-Flaschen, die sie in einem Paket verschweißt gekauft hat, hat sich eine Rewe-Cola der Marke ja! eingeschlichen. Kaufland klärt auf, wie das Versehen passiert ist.

Kaufland-Fail beim Cola-Kauf - Kette antwortet

Als Aprilscherz wäre die Aktion nicht so richtig gelungen: Da hätte man sich was Lustigeres einfallen lassen können. Auch um eine geheime Easter-Egg-Cola, wie Kaufland auf Facebook zu dem Foto scherzhaft kommentiert hat, handelt es sich natürlich nicht. Vielmehr ist beim Zulieferer etwas durcheinander gekommen, wie Kaufland anschließend angibt: „Hallo, Glückwunsch, du hast die geheime ‘Easter Egg’ Cola erwischt. Kleiner Scherz. Da ist wohl etwas Durcheinander gekommen beim Zulieferer“.

Sie hoffen bei Kaufland, dass die vertauschte Cola auch geschmeckt hat, so der Kommentar weiter. Das war aber leider nicht der Fall: „Seid ihr verrückt? Die aus dem Rewe schmeckt nicht, das wäre ja Verrat“, so die Kundin.

Kaufland-Kette antwortet auf Cola-Fail mit „hoppla“

„Liebe Juliane, hoppla! Na da würden wir dich sehr gern an unser Kundenmanagement weiterleiten“, schreibt Kaufland und bittet die Kundin mit ihrem Kaufbeleg und weitere Dinge zuzusenden, damit das geklärt wird.

Während Rewe, Penny und Nahkauf zur Rewe-Gruppe gehören, ist Kaufland (mit Lidl) Teil der Schwarz-Gruppe. Bekanntermaßen aus dem gleichen Haus stammen die Colas von Rewe und Kaufland also nicht. Allerdings werden die Schwarz-Gruppe und die Rewe Gruppe offensichtlich von demselben Zulieferer bedient.

Wieder einmal zeigt sich, dass die Lebensmitte-Industrie in Deutschland von wenigen großen Playern bespielt wird, nicht nur auf Ebene der Einzelhändler, sondern auch auf der Zulieferer-Ebene. In den meisten anderen Ländern sieht das ähnlich aus. Letztlich kontrolliert eine überschaubare Anzahl von Unternehmen, was wir essen. Die „falsche“ Cola durfte am Schluss natürlich umgetauscht werden.

