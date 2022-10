Kaufland-Kunde macht Ekel-Fund – Supermarkt-Kette reagiert: „Oh, die hat ja ein Gesicht“

Diese Pommes fand ein Kaufland-Kunde in seinen Tiefkühl-Pommes © Screenshot Facebook

Ein Kaufland-Kunde entdeckte in seinen Tiefkühlpommes eine Fritte mit einem schwarzen Fleck. Die Supermarkt-Kette nahm das fehlerhafte Produkt mit Humor.

Köln – Für viele ist es zu aufwändig, Pommes selbst zu machen. Schneller geht es mit der Tiefkühl-Variante, die man einfach nur in den Ofen schieben muss. Ein Kaufland-Kunde hätte seine Pommes wohl auch lieber selbst hergestellt, denn er machte einen ekligen Fund in seinen Tiefkühlpommes. Der Mann teilte seine Entdeckung auf seinem Facebook-Account, die Reaktion der Supermarkt-Kette überraschte.

Kaufland-Kunde entdeckt Pommes mit schwarzem Fleck – Reaktion der Supermarkt-Kette überrascht

In seinem Beitrag hielt der Kunde eine Pommes in die Kamera, auf der ein größerer schwarzer Fleck zu sehen ist. Dazu schrieb er lediglich ein Emoji, das kurz davor ist, sich zu übergeben. In den Kommentaren meldete sich als Erstes das Kaufland selbst – und nahm den Ekelfund des Kunden scheinbar mit Humor: „Oh, die hat ja ein Gesicht!“ Der Geschädigte solle dem Kaufland-Social-Media-Team eine Nachricht mit seiner E-Mail-Adresse hinterlassen. Das Kundenmanagement zur Qualitätssicherung würde sich dann um den Vorfall kümmern. „Wir entschuldigen uns natürlich für dein Pommes-Erlebnis“, schrieb die Supermarkt-Kette am Ende.

Kaufland-Kunde beschwert sich in den Kommentaren weiter: „Bis vor wenigen Jahren war’s doch auch möglich“

Ein anderer Mann verstand nicht so recht, warum der Kaufland-Kunde sich so über die dunkle Pommes echauffierte. Es würde laut dem Mann schonmal passieren, dass Kartoffeln eine schwarze Stelle haben. Der Geschädigte beklagte jedoch: „Bis vor wenigen Jahren war’s doch auch möglich, die Pommes hatten damals immer anständige Qualität!“ Die beiden lieferten sich im Anschluss einen kleinen Disput in den Kommentaren.

Erst kürzlich beschwerte sich ein Familienvater auch über Kaufland, das angeblich den Geburtstag seines Kindes ruinierte. Ein weiterer Kunde machte ebenfalls einen ekligen Fund und drohte der Supermarkt-Kette gar mit dem Gesundheitsamt. (jg)