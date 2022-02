Kaufland-Kunden hinterlassen drei Produkte in Treppenhaus - der Zettel sorgt für wilde Spekulationen

Von: Armin T. Linder

Teilen

Drei Produkte - offenbar von Kaufland - standen in Berlin mit einem Zettel in einem Treppenhaus. Ein Gesamtkunstwerk, das für skurrile Reaktionen sorgt.

Berlin - Einfach mal was anderes probieren! Das müssen sich Supermarkt-Kunden aus Kreuzberg in Berlin gedacht haben. Die Experimentierfreude wurde nicht belohnt. Oder höchstens anders als gedacht: Was die Kunden mit den Produkten gemacht haben, ist nun auf der Instagram-Seite „Notes Of Berlin“ gelandet und sammelte in 17 Stunden mehr als 1.800 Likes.

Kaufland: Ungeliebte Produkte stehen mit Zettel im Treppenhaus

Wie dem Logo auf einem der Produkte zu entnehmen ist, waren die Berliner bei Kaufland einkaufen. Brottrunk, Schlemmersülze und Rollmops. Doch die Artikel erfüllten nicht ihre Erwartungen. Sie stellten die angebrochenen Gläser ins Treppenhaus und legten einen Zettel dazu: „Heute (15.02.) frisch gekauft! (Wir haben es gekostet aber schmeckt uns nicht.)“

Dass der Zettel zu den Kaufland-Sachen echt ist, ist natürlich nicht bestätigt. Aber so was faket ja auch keiner! Und die Reaktionen bei dem Instagram-Foto sind - anders als offenbar die Produkte - köstlich. 180 Likes gab es in den ersten 17 Stunden für: „Sieht aus wie 1980 frisch gekauft.“ Außerdem heißt es: „Da hat sich jemand bei der Kombination für den Endgegner entschieden.“

Kaufland-Produkte samt Zettel sorgen für Spekulationen: „Mutprobenkauf?“

Wir wiederholen: Brottrunk, Schlemmersülze und Rollmops. Das weckt bei unterschiedlichen Menschen einen jeweils unterschiedlichen Verdacht. „Mutprobenkauf?“, „Da ist wohl jemand schwanger“ und „Sieht nach Katerfrühstück aus“, schreiben sie.

Lesen Sie auch Schadstoffe in beliebten Schokoladen: Milka und Lindt fallen bei Öko-Test durch Öko-Test hat 25 bekannte Schokoladen auf Mineralöl und faire Arbeitsbedingungen untersucht. Das Ergebnis ist teilweise erschreckend. Schadstoffe in beliebten Schokoladen: Milka und Lindt fallen bei Öko-Test durch Aldi: Kunden werfen Discounter Fake-News vor – und werden zum Gespött Aldi - Die Corona-Regeln führen in letzter Zeit zu vielen Diskussionen. Nun wird auch über 2G in Supermärkten spekuliert, was bei einigen Leuten zu peinlichen Fragen führt. Aldi: Kunden werfen Discounter Fake-News vor – und werden zum Gespött

Eine Nutzerin reagiert skeptisch auf die Idee, offene Produkte ins Treppenhaus zu stellen. „Das ist next level Müllentsorgung. Sorry, aber wer nimmt geöffnete Sachen?“, fragt sie. Eine antwortet ihr: „Leute, die nichts davon halten, Lebensmittel einfach in die Tonne zu werfen. Läuft bei Foodsharing doch genauso.“

Eine Brottrunk-Expertin meldet sich auch gleich noch zu Wort: „Brottrunk kauft man nicht, weil‘s schmeckt. Sondern weil‘s gesund ist“, belehrt sie die Öffentlichkeit. „Deutsche Tapas“ ist als Bezeichnung für die Produkt-Kombination auch sehr lustig. Und eine Nutzerin meint lapidar: „‚Sülze‘... so nenn ich mal mein Kind, glaub ich.“ Bisher beliebter sind in Bayern andere Vornamen als „Sülze“ - und zwar diese. (lin)