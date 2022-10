Kaufland-Kunde findet „richtigen Schatz“ im Regal - Blick auf das MHD überrascht

Von: Momir Takac

Diese seit mehr als vier Jahren abgelaufene Grillsauce ist im Regal einer Kaufland-Filiale entdeckt worden. © Twitter.com/Screenshot

In Supermärkten kommt es gelegentlich vor, dass abgelaufene Ware nicht weggeräumt wird. Aber mehr als vier Jahre lang nicht? Ein Fund bei Kaufland verblüfft.

München - Gelegentlich kommt es vor, dass man beim Einkaufen auch mal Lebensmittel im Regal oder der Kühlung entdeckt, die abgelaufen sind, das Mindesthaltbarkeitsdatum also überschritten ist. Sollte eigentlich nicht sein, passiert aber auch den gewissenhaftesten Warenverräumern mal.

Kaufland-Kunde entdeckt Grillsauce, die seit mehr als vier Jahren abgelaufen ist

Ein kurzer Hinweis genügt, dann wird das entsprechende Produkt entfernt. Eine Supermarkt-Filiale allerdings scheint es mit dem Aussortieren abgelaufener Lebensmittel offenbar nicht so genau zu nehmen. Man könnte auch sagen, es wurde etwas geschlampt.

Ein Kunde machte in einer Kaufland-Filiale eine im wahrsten Sinne gruselige Entdeckung. Aus dem Regal mit Grillsaucen zog er eine Flasche heraus, auf der das Mindesthaltbarkeitsdatum 02.02.2018 abgedruckt ist. Die pikant-kräftige Knoblauchsauce mit dem Namen „Drachenhauch“ dürfte seit sage und schreibe viereinhalb Jahren nicht mehr verkauft werden. Ein anderer Kaufland-Kunde fand einmal eine Larve in einem Käse-Snack.

Kaufland-Mitarbeiterin gibt sonderbare Erklärung zu Ekel-Fund ab

Der Kunde fotografierte die Flasche, auf der passenderweise auch noch „Limited Edition“ steht, und teilte die Aufnahme bei Twitter. Ob sie echt ist oder ein Fake, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Der Kunde nimmt es jedenfalls mit Humor: „Mhhhh lecker... Kaufland hat ja noch richtige Schätze in den Regalen stehen“, schrieb er zu dem Foto.

Aber es wird noch besser: Wie der Kunde weiter schreibt, wandte er sich an eine Kaufland-Mitarbeiterin und präsentierte seinen Fund. Als Antwort erhielt er demnach, dass seit sechs Wochen MHD nicht kontrolliert würden und so etwas jetzt schon mal vorkommen könne. Dessen witzige Replik: „Das ist seit 2018 abgelaufen!!!! Was für 6 Wochen.“ Auf einen anderen Ekel-Fund reagierte sogar Kaufland humorvoll. (mt)