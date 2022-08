Kaufland-Kunde findet ekligsten Einkaufswagen der Welt: „Guten Appetit“

Von: Yasina Hipp

Diesen Ekel-Einkaufswagen will sicher kein Kaufland-Kunde nutzen. © Screenshot/ Facebook.com/groups/Loerrach

Im Supermarkt tauchen hin und wieder alte oder verschimmelte Lebensmittel auf. Was ein Kaufland-Kunde außerhalb des Ladens findet, ruft Ekel hervor.

Lörrach – Dass in Supermärkten und Discountern wie Rewe, Lidl, Aldi, Kaufland und Co. ab und zu wahre Ekelfunde gemacht werden, ist nicht unüblich. Bei den Mengen an schnell verderblichen Lebensmitteln, die teilweise aus allen Ecken der Welt geliefert werden, kann es durchaus mal vorkommen, dass ein Produkt schlecht wird.

Die Aufregung ist bei den Kunden trotzdem immer groß, vor allem wenn das Produkt dann ungenießbar ist und weggeschmissen werden muss. Eine Penny-Kundin fand beispielsweise Knochen im Gyros, eine Rewe-Kundin traf auf einen großen grünen Schimmelfleck im Apfelmark. Unterdessen machte ein Kaufland-Kunde seine Ekel-Entdeckung schon vor dem Einkauf.

Kaufland-Einkaufswagen mit verschimmeltem Essen

Der Kunde postet ein Foto seiner Entdeckung auf Facebook. Und der Anblick ist nichts für Menschen mit einem schwachen Magen. Auf dem Foto zu sehen: Ein Einkaufswagen in Reihe mit weiteren Wagen. In dem Sitz für Kinder ist ein undefinierbares Etwas zu erkennen. Offenbar handelt es sich um eine Schale mit Pommes und Soße. Ein paar der Fritten sind durch das Gitter des Einkaufswagens auf den Boden gefallen. Gut zu erkennen ist heruntertropfende Soße. Rechts daneben klemmt noch eine Papiertüte in dem Fach. Der User schreibt dazu nur: „A Gute apettito“ – also sinngemäß so viel wie „Guten Appetit“.

Diesen Einkaufswagen will sicherlich keiner für seinen Einkauf beim Lebensmitteldiscounter nehmen. Neben Ekel-Reaktionen löst das Bild bei Facebook-Usern auch Wut aus.

Kaufland-Ekel-Einkaufswagen: „Bodenlose Sauerei“

Viele ekeln sich bei dem Anblick des Fotos wahrscheinlich - zurecht. Das wirft auch die Frage auf, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Das fällt auch den Facebook-Usern auf. Eine schreibt: „Das ist eine bodenlose Sauerei und Unverschämtheit, zumal genügend Mülleimer herumstehen. Mir tun die Personen leid, die das sauber machen müssen.“

Weiter fragt sie sich: „Was ist eigentlich mit der Menschheit los? Viele kennen keinen Anstand, Respekt anderen gegenüber und haben wohl auch keine Erziehung genossen.“ Ihre Wut ist bei diesem ekelhaften Anblick wohl durchaus nachvollziehbar.