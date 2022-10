„Billiger wird’s nicht mehr“: Kaufland macht sich mit Mini-Rabatt zum Gespött

Von: Yasina Hipp

Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise setzen viele Menschen auf die Angebote der Supermärkte. Kaufland hat sich mit einem solchen nun aber unbeliebt gemacht.

Neckarsulm – Der Lebensmitteleinkauf macht aktuell eher weniger Spaß. Entweder sind die Regale bei Edeka, Lidl, Rewe und Co. wie leer gefegt. Süßigkeiten, Katzenfutter und Mayonnaise sind oftmals nicht zu haben. Dazu kommt, dass viele Lebensmittel teurer geworden sind. Bei den steigenden Preisen für Strom und Gas ist das schmerzhaft im Geldbeutel zu spüren. Geld sparen können Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie die Angebote der Supermärkte nutzen. Im Normalfall werden in den Prospekten die Rabatte angepriesen, eine Ausnahme macht hierbei anscheinend Lidl. Auch Lebensmitteldiscounter Kaufland möchte seine Kundschaft mit Angeboten locken, bei Milchschnitten geht das aber gehörig nach hinten los.

Kaufland: Milchschnitte-Angebot sorgt für Belustigung

Ein Facebook-User hat seine Entdeckung auf der Plattform geteilt. In leuchtendem Rot prangt das Rabattschild am Milchschnitte-Regal in einer Kaufland-Filiale. Auf dem Schild zu lesen: „Aus der Werbung! Milchschnitte Ferrero 0,99 Euro“. Auch der ursprüngliche Preis ist gut zu erkennen und hier wird’s skurril. Denn: Der Rabatt beträgt gerade mal einen Cent. Ursprünglich kosteten die Schnitten einen Euro, nun sind sie um ein Prozent reduziert. Dieser Mini-Rabatt sorgt für Spott. Der Urheber des Posts schreibt dazu nur: „Was für 1 Angebot Kaufland“. Aber: Dahinter steckt eine neue Regelung.

„Billiger wird’s nicht“: Facebook-User spotten – aber einer weiß den Grund

Der Post sorgt größtenteils für Belustigung und Spott unter der Community. Ein User schreibt zu dem Schnäppchen-Angebot: „Schlag zu, billiger wird’s nicht mehr!“, eine andere meint: „Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert.“ Unter den ironischen Kommentaren ist aber auch ein User, der eine plausible Ursache dafür kennt.

Angeblich liege das an der „neuen Auszeichnungspolitik“. Die Angebotspreise würden sich nach „dem letzten (innerhalb 4 Wochen) Werbepreis“ richten und dem dann gegenüber gestellt. Artikel wurden sonst offenbar kurz vor Angebotsbeginn teurer gemacht, „um sie eine Woche später im ‚Angebot‘ für den Normalpreis verkaufen zu können“. Um dem entgegenzuwirken, gelte nun die neue Regelung. Mit dieser Begründung lässt sich dann also auch der Mini-Milchschnitten-Rabatt erklären, ebenso wie das enorme Angebot, welches ein Lidl-Kunde vor kurzem entdeckt hat.