Kaufland-Kunde wundert sich über vermeintliches Spar-Angebot: „Ihr seid zu gütig“

Teilen

Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen bei den „Cini Mini Churros“ von Nestlé, die eigentlich deutlich billiger hätten sein sollen. © Screenshot Facebook

Ein Kaufland-Kunde wollte sich bei den laut Werbung um 33 Prozent reduzierten Produkten von Nestlé bedienen. Dort schlich sich allerdings ein Fehler ein.

Neckarsulm - Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise versuchen die meisten Menschen, beim Einkaufen so gut es geht Geld zu sparen. Wenn die Supermärkte oder Discounter bestimmte Produkte selbst für eine kurze Zeit reduziert anbieten, ist die Nachfrage freilich besonders groß. In einer Kaufland-Filiale hat das mit dem Spar-Angebot nicht ganz so gut geklappt, wie aus dem Facebook-Beitrag eines Mannes hervorging.

Kaufland macht Fehler bei vermeintlichen Spar-Angeboten von Nestlé - Kunde nimmt es mit Humor

Der Kaufland-Kunde lud gleich zwei Bilder hoch. Auf dem einen war scheinbar ein Werbe-Prospekt zu sehen, der zeigte, dass es im Kaufland bis zu 33 Prozent Rabatt auf alle Cerealien-Riegel von Nestlé geben sollte. Auf dem anderen Foto waren die Regale des Supermarkts zu sehen. Die „Cini Mini Churros“ wurden darin durch ein rotes Preisschild mit dem Hinweis „Aus der WERBUNG!“ gekennzeichnet, da sie als Nestlé-Produkt eigentlich auch im Angebot hätten sein sollen.

Der normale Preis von 3,49 Euro war folglich durchgestrichen, darunter wurden die Kunden informiert, um wie viel Prozent die Cerealien nun billiger waren: -0 Prozent. Hier hat sich offenbar ein Fehler eingeschlichen. Günstiger waren die Churros überraschenderweise aber doch, denn der neue Preis betrug 3,47 Euro. Die Preisreduzierung um satte zwei Cent nahm der Kaufland-Kunde mit Humor. „Ihr seid zu gütig“, schrieb er auf Facebook.

Kaufland ist über sein Missgeschick selbst verwundert - es ist nicht der erste Fehler bei Produktpreisen

Das Social-Media-Team von Kaufland reagierte in den Kommentaren auf den Post des Mannes. „Huch, was ist denn da passiert?“, fragte sich der Mitarbeiter verwundert. Der Kunde solle dem Kaufland eine Direktnachricht und seine E-Mail-Adresse hinterlassen, damit man ihn an das Kundenmanagement weiterleiten könne.

Erst kürzlich leistete sich Kaufland schonmal einen Fauxpas bei den Produktpreisen. Ein Mann aus Bayern bemerkte, dass es das Produkt plötzlich zum Spottpreis gab und deckte sich größer ein. Darüber hinaus machte Kaufland Schlagzeilen, als es aus Sicht eines verärgerten Vaters den Geburtstag seines Kindes ruiniert hatte.