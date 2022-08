Tippfehler oder Grusel-Fund? Hackfleisch-Packung aus Supermarkt sorgt für Spott im Netz

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Packung abgepacktes Rinderhackfleisch. (Symbolfoto) © IMAGO / Waldmüller

Im Netz tauchte das Foto einer Hackfleisch-Packung auf, das viele erst einmal stutzen lässt. Denn ein Tippfehler auf dem Etikett gibt dem Produkt eine ganz neue, gruselige Wirkung.

München - Der Konsum von Fleisch ist immer wieder Diskussionsthema. Die einen mögen es, andere wiederum lassen es auf dem Teller lieber weg. Doch nun tauchte ein Bild einer Hackfleisch-Packung auf, das wohl auch Fleischesser erstmal kurz erschaudern lässt. Denn ein Tippfehler auf dem Etikett der Packung sorgt für einen Schock-Moment. Zuletzt hatte auch eine Packung Nudeln bei einem Aldi-Kunden für Ärger gesorgt.

Aufgetaucht ist das Foto eigentlich nur wegen eines Scherzes, den sich ein Twitter-Nutzer in den Kommentaren eines Posts von Kaufland erlaubt hatte. Kaufland fragte in einem Tweet seine Kunden: „Was fehlt im Kühlschrank? Feuer frei.“ Feuer frei - das dachten sich gleich mehrere Nutzer und hinterließen teils ernste, teils ironisch wirkende Antworten. „Alles, was bei euch regelmäßig in den Regalen fehlt“, kommentierte beispielsweise ein Nutzer scherzhaft oder ein weiterer: „Nix fehlt, bin im Urlaub“. Einen besonders makaberen Kommentar hinterließ bei dem Post von Kaufland aber jemand, der mit „Menschenfleisch“ auf die Frage antwortete.

Rinderhackfleisch-Packung sorgt für Aufsehen - Unglücklicher Tippfehler oder Scherz?

Als sei das noch nicht genug, meldete sich daraufhin ein weiterer Nutzer zu der Antwort und postete ein Foto, das einen erst einmal stutzen lässt: Auf einer Packung Rinder-Hackfleisch ist auf dem Etikett wie es scheint ein Tippfehler passiert, sodass dort statt „Rinder-Hackfleisch“ nun „Kinder-Hackfleisch“ steht! Eine besonders makabere Note gibt dem Ganzen zudem noch der Aufdruck zur Haltungsform. „Stallhaltung“ ist dort angegeben, also die schlechteste von den vier möglichen Haltungsformen von Tieren.

Sein Foto von der Hackfleisch-Packung kommentierte der Nutzer mit „Leider abgelaufen“, denn bei genauerem Hinsehen lässt sich erkennen, dass das Fleisch bereits von 2019 ist. „Schade“ fiel eine Antwort darauf trocken aus. Doch das Produkt mit der makaberen Bezeichnung wurde damals nicht in einem Kaufland erworben. Bei Wilhelm Brandenburg handelt sich um eine Rewe-Marke.

Ob der Schnappschuss der Hackfleisch-Packung bereits im Internet kursierte oder von dem Twitter-Nutzer persönlich aufgenommen wurde, blieb unklar. Wer immer das Hackfleisch auch gekauft hat - zum Glück handelt es sich dabei sehr offensichtlich nur um einen Tippfehler oder sogar eine Photoshop-Bearbeitung. (nz)