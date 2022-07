E-Bike bei Kaufland erstanden - Kunde ist wütend: „Das ist Betrug“

E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Roland Weihrauch

Auf Facebook veröffentlicht ein Kaufland-Kunde seine Empörung über den Zustand eines gekauften E-Bikes. Das Unternehmen reagiert prompt.

Neckarsulm - Die große Lebensmittel-Discounter-Kette Kaufland hat nicht nur Essen, Hygieneartikel und Haushaltswaren im Angebot, sondern noch ein viel breiteres Sortiment. Auf seinem Online-Marktplatz vertreibt das Unternehmen alles, was das Herz begehrt. Von Palettenmöbel, über Kopfhörer und Soda Streams bis hin zu Stand-Up-Paddleboards ist dort wirklich alles zu haben. Oft sogar etwas günstiger als bei den Original-Herstellern. Ein Kaufland-Kunde wollte dieses Angebot nun nutzen und ersteigerte ein E-Bike. Die Fahrräder mit elektronischem Antrieb gibt es bei Kaufland für etwa 780 Euro aufwärts. Glücklich wurde der E-Bike-Käufer mit seinem neuen Rad allerdings nicht.

Kaufland: Kunde ist „mehr als sauer“ über E-Bike-Lieferung

Auf Facebook berichtet der Betroffene von seinem Erlebnis mit dem Kaufland-Marketplace. Er schreibt über das Bike, was Neuware sein sollte: „Es war beschädigt und total verdreckt.“ Offenbar wurde das Fahrrad schon einmal verkauft und genutzt und nun wieder verkauft. Dafür findet der empörte Käufer sogar noch einen Beweis: „Im Karton sogar noch eine Rechnung und ein Rücksendegrund (mit genau dieser Beschädigung) von einem Käufer von vor 2 Monaten.“ Also war schon eine andere Person von genau dem gleich Problem betroffen. Der Urheber des Facebook-Posts zeigt sich verärgert: „Hallo, was geht ab bei euch. Das ist Betrug. Und telefonisch erreicht man auch niemanden. Bin gespannt, wann mein Geld zurück auf Paypal ist. Ist ja nicht gerade wenig. Bin mehr als sauer.“ Ein Foto des beschädigten E-Bikes ist nicht in den Post integriert.

Kaufland reagiert auf Post und versucht Wogen zu glätten

Das Unternehmen reagiert schnell auf den verärgerten Kunden und erklärt zunächst die Funktionsweise des Online-Marktplatzes. So schreibt Kaufland: „Unser Shop funktioniert nach dem Marktplatzprinzip. Dies bedeutet, dass dort verschiedene Verkäufer ihre Angebote einstellen können. Wer der Verkäufer ist, kannst du jeweils unter dem Warenkorb-Button bei „Verkäufer“ sehen. Dort findest du auch Angaben wie Impressum oder AGBs.“ Das Brisante daran ist nur: Kaufland selbst ist der Verkäufer. Nachdem dies bekannt wurde, verlagerte das Unternehmen die Konversation mit dem E-Bike-Käufer in den privaten Bereich.

Ob der betroffene Kaufland-Kunde sein Geld zurückbekommt oder ein neues Fahrrad erhält, kann an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Immerhin hat das Unternehmen schnell reagiert und sich auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Erst kürzlich verärgerte Kaufland Twitter-User mit einer Werbung der besonderen Art.