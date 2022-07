Kaufland-Werbung will wohl ganz neue Kunden erschließen: „So fresh und so litty“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Mit einem neuen Werbeclip will Kaufland offenbar junges Publikum für sich begeistern. Ein bekannter Rapper preist in dem Spot die Tomaten der Supermarktkette.

Wien/Neckarsulm – Unter den Supermärkten und Discountern herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf. Um die Kunden in die Filialen zu locken, unternehmen Aldi, Lidl, Netto, Rewe, Edeka, Kaufland und Co. so einiges. Auch in der Werbung werden alle Register gezogen.

Nicht immer wird dabei nur auf die eigenen Vorzüge hingewiesen. Manchmal werden Werbespots veröffentlicht, die auf Kosten der Konkurrenz gehen. So watschte Edeka kürzlich Netto mit einer Werbekampagne ab.

Kaufland-Werbung soll neue Kunden erschließen – Rapper Money Boy preist Tomaten als „red und pretty“

In anderen Fällen scheint es so zu sein, dass die Supermarktketten neue Kunden für sich gewinnen wollen. Mit einem neuen Spot, der in der Instagram-Story von Kaufland erschien, will sich das Unternehmen wohl besonders jungen Menschen zuwenden. Dafür holte man sich prominente Unterstützung an Bord.

Kein Geringerer als der Österreicher Money Boy warb auf Instagram für Kaufland. Der Rapper aus Wien nahm eine kurze Videosequenz auf, mutmaßlich in der Küche seiner Wohnung aufgenommen. Auf der Arbeitsplatte der Küchenzeile steht eine Kaufland-Tüte.

Der gebürtige Wiener rappte in dem Werbeclip wie folgt: „Der Boy ist in der Kitchen etwas Nices am cooken, bei der Freshness sind andere nur neidisch am Kucken. Kaufland, der Shop ist so fresh und so litty, die Tomaten sind nirgends so red und so pretty.“ Dabei hielt Money Boy zum Beweis seiner These eine Tomate in die Kamera.

Der ein oder andere Mensch wird sich beim Lesen dieser Zeilen jetzt vor allem eines denken: „Hä???“ Frei übersetzt sagte Money Boy, dass er sich in der Küche was Nettes kochen will und die Frische der bei Kaufland gekauften Produkte andere neidisch macht. Und die Tomaten sind dort besonders rot und toll.

Igitt, Schimmel! Diese Lebensmittel können Sie trotzdem noch essen Fotostrecke ansehen

Kaufland-Werbung mit Money Boy – der österreichische Rapper prägte die Jugendsprache

Money Boy ist bekannt für seinen besonderen Slang, seine Wortschöpfungen schafften es oftmals, Trends in der Jugendsprache auszulösen. Das Wort „Lit“ etwa bedeutet so viel wie „toll“ oder „super“ und wird längst von jungen Menschen genutzt. Money Boy verwendete es seit Jahren, auch in Social Media Posts und gilt als einer der Trendsetter dieses Begriffs.

Rapper Money Boy rührte für Kaufland die Werbetrommel. © Screenshot / YouTube/Toasty8i/Instagram/Kaufland

Auch die sogenannte „Vong-Sprache“, in der beispielsweise aus „ich bin‘s“ ein „i bims“ wird, geht auf den Österreicher zurück. Ebenso machte er den Begriff „Swag“ in der deutschen Sprache salonfähig. Trotzdem wird Money Boy in der Rap-Szene eher belächelt, seitdem er 2010 als YouTube-Phänomen Bekanntheit erlangt und anschließend einen Sony-Plattenvertrag abstaubt hatte.

Doch auch wenn der Rapper stark polarisiert, hat er seine Spuren in der deutschen Sprache hinterlassen. Möglicherweise hilft das nun auch der Supermarktkette Kaufland, um sich beim jüngeren Publikum einen Namen zu machen. Vielleicht finden das den Spot aber auch einfach nur „cringe“ – also zum Fremdschämen. (kh)