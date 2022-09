Kaufland-Angebotszettel: Bei „Professor Achtsam“ zahlt man, was man fühlt – „Wie creepy ist das denn?“

Von: Victoria Krumbeck

In einer Kaufland-Filiale hing ein merkwürdiges Angebot. © Screenshot Twitter

Auf dem Schwarzen Brett im Supermarkt gibt es immer einige Angebote zu entdecken. Ein ganz besonderes erwartete Kaufland-Kunden in Berlin.

Berlin - Schrill, laut und bunt ist die Hauptstadt Deutschlands. Sozusagen die Stadt, die niemals schläft, made in Germany. Viele Menschen und Kulturen treffen hier aufeinander. Da kann es schon mal passieren, dass auch die ein oder andere komische Notiz im Supermarkt landet. Normalerweise lassen sich am Schwarzen Brett eines Marktes Wohnungsanzeigen, Stellenausschreibungen und weitere Angebote finden. In einer Kaufland-Filiale fand wohl ein Kunde eine besonders merkwürdige Mitteilung, die schließlich auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ geteilt wurde. Die Massage von „Prof. Achtsam“ sorgte bei vielen Nutzern für Verwirrung.

Kaufland-Zettel: Bei „Professor Achtsam“ zahlt man, was man fühlt

Es ist ein Angebot, dass so ziemlich alles bedeuten kann. Bei einer „Ich biete“-Anzeige beim Kaufland in Lichtenberg, stellte jemand einen ganz besonderen Dienst zur Verfügung. „Prof. Achtsam gibt Massagen“, stand auf dem Zettel. „Du zahlst, was Du fühlst!“, lautete eine weitere Notiz darunter. Dieses Angebot sorgte für viele Diskussionen und Vermutungen im Kommentarbereich.

Kaufland-Notiz: Nutzer empfinden Angebot als „gruselig“ und „irgendwie illegal“

Die Notiz ist gefundenes Fressen für einige Instagram-Nutzer. „Ich darf in Ekel zahlen?“, fragte ein User. Oder auch: „Darf ich in ‚unprofessionelle Massagen können ziemlich gefährlich werden und außerdem wie creepy ist das denn‘ zahlen?“, erkundigte sich ein weiterer Nutzer nach dem Zahlungsbetrag. „Ich fühle keine seriösen Schwingungen“, lautete ein weiterer Kommentar. „Klingt irgendwie illegal“, so eine weitere Meinung. Auch als „gruselig“ bezeichneten weitere User den Post.

„Oh man, oh man... wer meldet sich denn auf so was?“, fragte jemand. Da das Angebot laut Notiz nur bis zum 31. Dezember 2022 gültig ist, kam häufig die Frage auf, was am 1. Januar geschehen würde. Ob bald jemand im Kommentarbereich aufklären kann, was einen bei diesem Angebot tatsächlich erwartet, bleibt den Reaktionen der User zufolge aber wohl fraglich. Denn bekanntlich gibt es zu jedem Zettel eine Geschichte - auch wenn diese erst einmal geschrieben werden muss.

Kaufland machte nicht nur mit dem Zettel auf sich aufmerksam. Eine Filiale treibte seine Kundin sogar zur Konkurrenz. (vk)