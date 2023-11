„Kein Tinder, dafür ein Zettel“: So flirtete man vor 30 Jahren an der Nordsee

Eine 30 Jahre alte Nachricht auf einem Zettel begeistert das Netz. Sie erzählt eine Kennenlern-Geschichte vor den Zeiten von Social Media auf einer kleinen Nordseeinsel.

Wangerooge – Vor 30 Jahren war alles anders: kein Tinder, keine sozialen Medien, keine möglichst vorteilhaften Profilbilder. Um sich kennenzulernen, wurden noch Nachrichten auf Zetteln ausgetauscht. Eine dieser Mitteilungen teilt H. Kilian auf Facebook. Sie erzählt, wie es in einem Sommer auf der ostfriesischen Insel Wangerooge zu einer besonderen Begegnung kam.

30 Jahre alte Insel-Nachricht veröffentlicht: „Kein Tinder, dafür ein Zettel vor der Ferienwohnung“

Ob in der Schule, im Bus oder im Briefkasten der Eltern: Viele Herzen schlugen früher höher, wenn man Zettel-Nachrichten von seinem Schwarm erhielt. In Zeiten von Social Media ist dies etwas verloren gegangen, ist es doch einfacher über sein gepflegtes Profil per Chat zu schreiben. Mutmaßlich empfindet auch H. Kilian so, als er auf Facebook eine 30 Jahre alte Nachricht teilt und dazu schreibt: „Kein Tinder, dafür ein Zettel vor der Ferienwohnung.“

Sie kam damals von Martina und Inga aus Wittmund. Gemeinsam mit H. Kilian waren sie vor mehr als 30 Jahren im Urlaub auf Wangerooge an der Nordsee. Die zwei Mädchen waren damals im Alter von 12 und 13 Jahren – das gibt der Zettel preis. Und mehr noch: „Wir möchten dich gerne kennenlernen. Wenn du auch willst und Zeit hast, dann komme doch heute Abend mal für 5 Minuten hoch!“, heißt es weiter. Wenn es heute nicht ginge, dann „sehen wir uns eben ein anderes Mal!“

Nach Angaben von H. Kilian folgte daraus eine „tolle, unbeschwerte Zeit, wie man sie eben nur als Teenie haben kann“. Die Insel sei für ihn „bis heute die Summe meiner besten Zeit.“

Nachricht aus einer „unbeschwerten Zeit, wie man sie eben nur als Teenie haben kann“

Die Facebook-Nutzer, die diesen Post sahen, waren begeistert: „So lieb, ja echt, so waren die kleinen Annäherungen. Nett, dass du es geteilt hast. Bei mir ist es eher 65 Jahre her“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. Ein anderer findet es „wirklich schön“, dass H. Kilian die Zettel so lange aufbewahrt hat. Aber auch der Schreibstil wird analysiert: „Man bemerke, die Teenies hatten eine tolle Schrift.“

Eine Nutzerin platzt mit einer Frage hervor, die sich wohl viele gestellt haben, als sie die Nachricht lasen: „Heute verheiratet?“, fragt sie. Die prompte Antwort von H. Kilian dazu: „Nein, das Ende des Sommers war auch das Ende der Romanze mit Martina.“ Auf Nachfrage teilt er jedoch mit, dass er „wenn ich mich recht entsinne – noch ein oder zwei Jahre telefonischen Kontakt“ hatte.