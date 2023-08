Kunde holt Trinkgeld-Zahlung nach und zeigt sich sehr spendabel – „Glaube in Menschheit ist zurück“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wie viel Trinkgeld ist angemessen? Über sieben Jahre Stammkunde zu sein und nie etwas zu geben, wirkt geizig. Ein Kunde überrascht mit einem späten Geldregen.

München – Mit Versprechen ist es so eine Sache. Oftmals werden diese allzu leichtfertig gegeben, und ab einem gewissen Punkt erwartet weder der Sender, noch der Empfänger etwas von den leeren Worten. Auch ein Beispiel aus dem sozialen Netzwerk Twitter zeigt, dass das Vertrauen in jemanden, der in der Vergangenheit enttäuschte, erschüttert war. Konkret ging es um eine Kellnerin, die Mal um Mal vertröstet wurde, wenn es ans Trinkgeld ging. Doch was dann folgte, war die komplette Überraschung.

Twitter: Kellnerin bekommt verspätetes Trinkgeld: „Arg ungewöhnlich“

„Seit 2016 vertröstet er mich immer wieder mit dem gleichen Satz“, erzählt sie. Das ist immerhin schon sieben Jahre her. Der Satz ist eine eher fadenscheinig klingende Ausrede: „Oh jetzt hab ich das Trinkgeld vergessen!‘“

Sie selbst wirkt so, als hätte sie mit dem Fall bereits abgeschlossen: „So weit, so gewöhnlich“, schreibt sie. Doch dann der Twist: „Gestern fiel es ihm selbst vorm Bezahlen auf (‚Ich sag das jedes Mal, oder?‘) und ab dem Zeitpunkt wurde es arg ungewöhnlich.“ Als Erklärung postet sie ein Foto der Rechnung. Der Gast trank eine Weißweinschorle, eine Flasche Chardonnay und ein Wasser. Dafür muss er 36,85 berappeln. Und an Trinkgeld gibt er: 513 Euro und 15 Cent! Damit bezahlt er glatt 550 Euro.

Sie gibt etwas mehr Kontext in den Kommentaren: Der Gast komme wochenlang beinahe dreimal täglich, er arbeite von dem Laden aus oft am Handy. Dann komme er wochenlang wieder gar nicht. Er sei „ein Stammgast, immer busy, dauerhaft das Telefon am Ohr und nutzt unseren Laden als ‚Außenbüro‘.“ Ihre erste Reaktion auf das satte Trinkgeld: Nachfragen. „Also, ein Versehen war es nicht, ich hab dreimal nachgefragt, ob da nicht ne null zu viel ist.“

Kunde verblüfft: „Es gibt sie noch, die Wertschätzung“

Die Nutzer auf Twitter freuen sich mit der Kellnerin. „Wie toll, dass er das gemacht hat. Es gibt sie noch, die Wertschätzung“, schreibt jemand. „Da kommt der Glaube an die Menschheit zurück“, meint ein anderer Nutzer. Aber eine Userin rechnet auch vor: „Er kommt seit 7 Jahren zirka dreimal wöchentlich und dann wieder nicht, also sagen wir er kommt an 59 Tagen im Jahr. Mal Jahre macht ungefähr 415 Besuche, jedes Mal 10 Prozent Trinkgeld bei ähnlichem Verzehr, macht ungefähr 1500 Euro. Da fehlen also noch etwa 1000 Euro.“

Mit dem Geld wolle sie ihre Mietkaution bezahlen. Und was sie nun mit dem Kassenzettel mache, weiß sie auch schon: „Ich werde mir den Beleg einrahmen. Als Motivator.“

Ein anderer absurder Trinkgeld-Beleg ging zuletzt auch in den sozialen Medien durch die Decke. Beim Thema Trinkgeld gibt es eine Stolperfalle in Italien: Was bedeutet „coperto“ auf der Rechnung? (cgsc)