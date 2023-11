Keuchhusten-Epidemie trifft Kroatiens Touristen-Region – Experten geben Impfgegnern die Schuld

Von: Nadja Zinsmeister, Moritz Bletzinger

Immer mehr Keuchhusten-Fälle in Kroatien, vor allem Kinder sind betroffen. Die Rolle von Impfgegnern und Internetmythen wird untersucht.

Zagreb – In Kroatien schlagen die Gesundheitsbehörden Alarm: Die Keuchhusten-Fälle nehmen drastisch zu. Das nationale Institut für öffentliche Gesundheit meldet statt der üblichen 50 Fälle pro Jahr bereits 1100 Fälle in diesem Jahr. Eine sinkende Impfbereitschaft gilt als Hauptursache für die Ausbreitung. Kroatien ist das zweite EU-Land mit stark steigenden Keuchhusten-Fällen.

Fallzahlen im Urlaubsland explodieren: Keuchhusten-Welle trifft Kroatien

Keuchhusten-Test: Vor den Gesundheitszentren in Kroatien bilden sich lange Schlangen, eine Epidemie trifft das Land. © Sanjin Strukic/PIXSELL/Imago

Besonders im Herbst hat die Zahl der Erkrankungen zugenommen. Seit September wurden 700 neue Fälle registriert, die höchste Zahl seit zehn Jahren. Die Krankheit tritt vor allem in Zagreb und in der Touristenstadt Split auf. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sind besonders betroffen.

Das Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass Keuchhusten eine hochinfektiöse Krankheit ist. Sie ist besonders gefährlich für Babys und ältere Menschen. Bis zu 10 Prozent der erkrankten Säuglinge und älteren Menschen sind von Lungenentzündungen betroffen. Für Risikogruppen kann Keuchhusten lebensbedrohlich sein. In Kroatien besteht daher eine Impfpflicht für Kinder.

Institutsleiterin erklärt Impf-Rückgang wegen Mythen: Impfgegner Schuld an der Keuchhusten-Epidemie in Kroatien?

Im letzten Jahr erhielten 92 Prozent der Babys ihre erste Dosis. Bei den Auffrischungsimpfungen für Siebenjährige waren es laut Institut nur noch 88 Prozent. In einigen Regionen sogar nur 68 Prozent. Experten führen die sinkenden Impfzahlen auf eine Zunahme von Impfgegnern zurück. Zeljka Karin, Institutsleiterin für Split, sieht Mythen über negative Auswirkungen der Impfungen als mitverantwortlich. Sie berichtet, dass der Trend nach der Corona-Pandemie zugenommen hat. Covid-Fälle hatten sich im Herbst in Deutschland vermehrt, nach der Wiesn sprachen Ärzte von „Patienten-Massen“ in München.

Aber nicht nur Kroatien kämpft mit steigenden Keuchhusten-Fällen. Auch in Dänemark gibt es mehr Fälle, wie das Centrum für Reisemedizin (CRM) im November berichtete. Das Statens Serum Institut hat den Ausbruch in Dänemark als Epidemie eingestuft. Wer eine Reise in eines der beiden EU-Länder plant, sollte seinen Impfausweis überprüfen. (nz mit afp- und dpa-Material)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.