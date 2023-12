Deutschlands Kälte-Hauptstadt bibbert: „Uns geht‘s gar nicht gut“ – Kiel muss Titel abgeben

Minus 16 Grad, sogar minus 20 Grad: Die Bürger von Kiel trauen beim Blick auf ihre Thermometer wohl ihren Augen kaum. Doch viele nehmen es mit Humor.

Update vom 2. Dezember: Den Titel als Kälte-Hauptstadt in Deutschland musste Kiel am Folgetag schon wieder abgeben. Laut wetterkontor.de hat Heckelberg in Brandenburg den Frost-Gipfel erreicht. Mit –18,3 Grad Celsius auf fünf Zentimetern Höhe und –14,8 Grad in der Luft.

Und die Kälte bleibt in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für die Nacht auf Sonntag (3. Dezember) bis zu –15 Grad in Schleswig-Holstein und dem südwestlichen Bergland an. Vor allem im Norden bleibt die Devise: Dick einpacken. Der Süden und Südosten kämpft derweil eher gegen extreme Schneemassen, denn Eiseskälte.

Deutschlands Kälte-Hauptstadt bibbert: „Uns geht‘s gar nicht gut“

Kiel – Kalt, kälter, Kiel: Ganz Deutschland friert aktuell angesichts des Wintereinbruchs. Während jedoch fast überall sonst im Land noch moderate Minusgrade im einstelligen Bereich herrschen, sticht ein Ort auf der Temperatur-Landkarte ganz besonders heraus: die Hauptstadt von Schleswig-Holstein, Kiel. Ein User bei X, ehemals Twitter, postete eine dieser Karten mit der Frage an alle fröstelnden Nordlichter: „Kiel, alles gut bei euch?“ Auf der Karte stand das Quecksilber in Kiel bei minus 16 Grad. Ein anderer User postet gar ein Thermometer mit einer Anzeige von -20,3 Grad.

Die Antworten dort und auf Facebook, wo das Thema aufgegriffen wurde, variieren dramatisch. Einige Kieler geben zu, dass die Kälte selbst für sie aktuell eine große Herausforderung darstellt. Einige Reaktionen:

Kieler frieren bei minus 16 Grad und mehr: „Mein Wagen hat sich verabschiedet“

„Ungelogen bei uns war es heute Morgen -14°! Nordfriesland!“

„Nein, Junge, sieht man doch!“

„Mein 31 Jahre alter Wagen gar kein Bock auf das Wetter. Hat sich heute früh verabschiedet.“

„Na ja, heute früh war echt unangenehm.“

„MEINE FESTSTELLTASTE IST EINGEFROREN; KIEL SCHOCKT“

„Bin Kieler und muss sagen, uns geht‘s gar nicht gut. Auch wenn wir im glücklichsten Bundesland leben. (Helft mir!)“

„...geht so.“

„Junge, wie soll ich das aushalten? Minus 16 Grad, was soll das?“

„Wir erfrieren gerade, alles gut.“

Wetter in Deutschland - Tapfere Kieler trotzen der Eiseskälte: „Büsschn frisch“

Andererseits möchten sich die Kieler nicht vorwerfen lassen, sich über die Kälte zu beschweren.

„Jungs, um uns Nordlichter braucht ihr euch wirklich niemals sorgen, wir kommen durch, was auch immer.“

„Alles stabil im Norden. Das Reet hält.“

„Ach, das bisschen Eis.“

„Sonne scheint, in der Nacht friert man sich die Klotten ab. Fenster sollten man zu lassen. Einkaufen nur mit drei Lagen Jacken und Hosen. Und Eis an den Finger gibt es auch noch gratis dazu. Also würde sagen, jap alles gut bei uns Kielern wir, sind hart im Nehmen.“

„Aktuell alles schick, Glatteis mit Sonne herrlich heute früh war ein wenig Kalt. Bei bummelig-10.“

„Oje, es ist Winter.“

„Büsschn frisch.“

„Ja wir leben noch!“

„Alles gut, schade nur das die Straßenwacht also der Streudienst gestreikt hat Wieso denn nicht? Wir können Wind, was ihr Sturm nennt und in den Bunker geht.“

„Bis auf eingefrorene Autotüren und ohne Auto draußen von A nach B zu kommen ist alles super.“

„Ja alles bestens, schön frei wegen dem Wetter.“

„Alles fein, wenn man es von der richtigen Seite des Fensters betrachtet.“

„Nicht wirklich angenehm hier. Hab schon meinen Hemdkragen zugeknöpft.“

„War eine trockne Kälte. Fühlte sich gar nicht so schlimm an.“

Witze auf Kosten der Kieler: „Nicht, dass die Ostsee noch zufriert“

Der Rest der Republik sorgt sich trotzdem sehr um die Kieler. Oder sendet ihnen zumindest mit Humor ein paar warme Grüße.

„Normaler Winter für den Norden!“

„Wow. Nicht, dass die Ostsee noch zufriert ...“

„Ist Kiel etwa schlesisch für Kühl?“

„Erinnert mich an die Szene aus The Day after Tomorrow, in der sich das Auge des Eissturms über New York schiebt ...“

Jon Snow, Pinguine und Jack Torrance: Viele Memes für die frierenden Kieler

Natürlich dürfen auch ein paar Memes nicht fehlen. Eine Auswahl:

Jon Snow (mit Schnee und Eis assozierter Charakter aus „Game of Thrones“) fröstelt unter Schneefall

Jack Nicholson‘s Charakter Jack Torrance aus dem Stanley-Kubrick-Filmklassiker „The Shining“ zu Tode gefroren, dahinter läuft Schneemann Olaf aus „Frozen“ glücklich umher

Eisblock-Lieferant Kristoff aus „Frozen“ dick eingepackt im Schneesturm

Pinguine auf dem Eis

Nochmal Game of Thrones: Der Eiszombie-Fürst „Nachtkönig“ hinter der Überschrift „Winter is here“

