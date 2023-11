Flughafen Hamburg nimmt Betrieb wieder auf: „Die Zufahrten und Terminals sind wieder geöffnet“

Nach Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Mann bleibt in Haft – es besteht Fluchtgefahr

Ein Bewaffneter hat sich am Samstagabend am Flughafen Hamburg mit seiner Tochter als Geisel auf dem Rollfeld verschanzt. Am Sonntagnachmittag gab er auf. Jetzt soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Update von Montag, 6. November, 17:00 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat nun Haftbefehl gegen den Geiselnehmer erlassen. Seitdem sitz der 35-jährige türkische Staatsbürger in Untersuchungshaft. Raus käme er zunächst nicht, es bestehe Fluchtgefahr, so die Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering in einer Mitteilung. Salman E. wird Geiselnahme (§ 239b StGB), Entziehung Minderjähriger (§ 235 StGB) sowie Delikte nach dem Waffengesetz vorgeworfen.

Über den Mann wurde bisher bekannt, dass dieser in die Wohnung seiner Ex-Frau eingedrungen war, das Kind ihr entrissen hatte und über die A26 nach Hamburg gefahren ist. Dort durchbrach Salman E. gegen 20 Uhr mehrere Schranken und fuhr auf das Vorfeld des Flughafens. Nach über 18 Stunden konnte die Geiselnahme beendet werden. Er gab auf.

Geiselnehmer fuhr Mutter beinahe an – Nachbarn beschreiben den schrecklichen Vorfall

Update von Montag, 6. November, 13:25 Uhr: Nach Angaben eines Zeugen habe die Mutter der Vierjährigen, die auf dem Hamburger Flughafen zur Geisel genommen wurde, verzweifelt versucht, ihren Ex-Partner aufzuhalten. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) unter Berufung auf Aussagen eines Nachbars, habe die Frau auf der Straße in Stade geschrien und probiert, sein Auto anzuhalten. Der Mann habe die Frau beinahe angefahren, anschließend sei sie auf der Straße zusammengebrochen.

Der 24-jährige Zeuge habe der Frau laut dpa helfen wollen, sagte der Zeuge. Sein Bruder habe erwähnte jedoch, dass der Mann eine Waffe habe. „Ich war schockiert“, so der 24-Jährige. Der Entführer habe das Kind in das Auto geschoben und sei mit hoher Geschwindigkeit weggefahren. Dabei habe er nicht nur die Frau, sondern auch einen anderen Nachbarn fast angefahren.

Auto des Entführers war ein Mietwagen – Flughafen Hamburg will Sicherheitskonzept ausbauen

Update von Montag, 6. November, 12:45 Uhr: Nach Angaben der Polizeiinspektion Stade, hat der Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen hat ein geliehenes Auto genutzt, um eine Absperrung zu durchbrechen und aufs Rollfeld zu fahren. Ob der 35-Jährige bei einer Mietwagenfirma gearbeitet habe, sei unbekannt und unwahrscheinlich, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa).

Der Flughafen Hamburg hat derweil angekündigt, sein Sicherheitskonzept auszubauen. „Wir werden weitere bauliche Maßnahmen umsetzen, um mögliche Zugangspunkte zum Sicherheitsbereich zu verstärken“, bestätigte eine Flughafensprecherin der dpa. Die Geiselnahme würde zeigen, dass die Sicherheitskonzepte laufend neu bewertet werden müssen. Das gelte für die gesamte kritische Infrastruktur, „aber eben auch ganz konkret für den Flughafen Hamburg“.

Details zum Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen: Sorgerechtsstreit soll Hintergrund der Entführung sein

Update von Montag, 6. November, 12:04 Uhr: Die Polizei Hamburg hält sich mit weiteren Details zu dem 35 Jahre alten Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen zurück. Ob der Mann möglicherweise beim Airport gearbeitet hat, konnte der Sprecher mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren gegenüber der Deutschen Presseagentur nicht beantworten. „Darüber hinaus kann ich auch aus polizeitaktischen Erwägungen keine Auskunft dazu erteilen“, heißt es.

Hintergrund der Entführung ist den Beamten zufolge ein Sorgerechtsstreit. Laut der Staatsanwaltschaft Stade sei dem Vater bereits im Sommer 2022 das Sorgerecht für die Tochter entzogen worden. Zudem wurde er in diesem Frühjahr zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er das Mädchen gegen den Willen der Mutter in der Türkei festgehalten hatte.

Das Jugendamt des Landkreises Stade bestätigte, dass die Familie des Geiselnehmers der Behörde bekannt sei. Nähere Hintergründe könnten aufgrund des Sozialdatenschutzes und aus Rücksicht auf das Kindeswohl nicht mitgeteilt werden.

Die Lage am Montag: Nach der Geiselnahme soll der Täter einem Haftrichter vorgeführt werden

Update von Montag, 6. November, 11:05 Uhr: Der Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen wird voraussichtlich im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt. „Noch gibt es keinen Haftbefehl“, informierte die leitende Staatsanwältin Liddy Oechtering am Montag die Deutschen Presse-Agentur.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Dabei wurden Beweismittel gesichert, der türkische Staatsangehörige forensisch untersucht und ihm wurde Blut abgenommen, so ein Polizeisprecher. Nach einer vorübergehenden Festnahme aufgrund einer Straftat muss ein Verdächtiger innerhalb von 24 Stunden einem Haftrichter vorgestellt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet und einen entsprechenden Haftbefehl ausstellt.

Nach der Geiselnahme: Flughafen Hamburg startet am Montag den Betrieb

Update vom Montag, 6. November, 10:00 Uhr: Nach dem Geiseldrama konnte der Flughafen Hamburg am Montagmorgen seinen Flugverkehr wieder aufnehmen. Gegen 6 Uhr sind nach dem im Internet veröffentlichten Flugplan die ersten Maschinen in Richtung Lissabon und Frankfurt am Main abgehoben. Weitere Flüge, wie etwa nach Wien oder Paris, wurden mit geringfügiger Verspätung abgefertigt. Der Hamburger Airport teilt jedoch über X (ehemals Twitter) mit, dass dennoch Flüge ausfallen könnten. Reisende sollten sich über den aktuellen Flugstatus informieren.

Der Geiselnehmer am Hamburger Flughafen wird zunächst zu Fuß weggebracht. Sprengstoffentschärfer schauten sich unterdessen das Fahrzeug des Mannes an. © Sebsatian Peters

Update vom Montag, 6. November, 7.55 Uhr: Auch wenn der Flughafen Hamburg weitestgehend mit einem Normalbetrieb am Montag rechnet, soll es noch zu vereinzelten Verzögerungen und Ausfällen kommen. Das teilt die Deutsche Presseagentur am Montag mit. Mindestens 213 der insgesamt 286 geplanten Flüge waren laut Airport aufgrund der Geiselnahme am Wochenende gestrichen worden.

Flughafen Hamburg mindestens 20 Stunden geschlossen: Geiselnahme endet

Update vom Sonntag, 5. November, 20.50 Uhr: Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, rechnet der Flughafen in Hamburg für Montag weitestgehend mit Normalbetrieb. Am Ende der Geiselnahme am Airport lief der Flugbetrieb am Sonntag wieder um 17.30 Uhr an. Erste Flugzeuge seien wieder gestartet und gelandet. Bis Betriebsende könne es aber noch zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen kommen. Am Montag seien jedoch 152 Starts und 162 Landungen geplant.



Der Flughafen war für mehr als 20 Stunden geschlossen, nachdem ein bewaffneter Mann am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war. Am Sonntagnachmittag ergab sich der Mann der Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Update vom Sonntag, 5. November, 19.15 Uhr: Nach dem Ende der Geiselnahme und dem Wiederaufnehmen des Flughafenbetriebs fährt auch die S-Bahn wieder zum Hamburger Airport. Die Sperrung sei aufgehoben, teilte die S-Bahn Hamburg am frühen Sonntagabend auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Die Linie S1 fahre im 20-Minuten-Takt. „Weiterhin sind Verspätungen möglich“, heißt es. Nach der Sperrung des Flughafens am Samstagabend hatte die S-Bahn Hamburg den Zugverkehr zum Airport eingestellt.

Gegen den 35-Jährigen, der für den Großeinsatz am Flughafen München verantwortlich ist, wird nun ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der Tatverdächtige in Stade aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau in eine psychische Ausnahmesituation. Daraufhin versuchte er die gemeinsame vierjährige Tochter zu entführen und verschanzte sich mit ihr in einem Auto auf dem Flughafengelände.

Flughafen Hamburg nimmt Betrieb wieder auf: „Die Zufahrten und Terminals sind wieder geöffnet“

Update vom Sonntag, 5. November, 17.40 Uhr: Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, laufen am Flughafen Hamburg derzeit die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Flugbetriebes auf Hochtouren. „Die Zufahrten und Terminals sind wieder geöffnet“, teilte der Airport am frühen Sonntagabend auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Es komme aber weiterhin zu Streichungen und Verzögerungen im Flugbetrieb. Passagiere sollten ihren Flugstatus überprüfen und sich bei Bedarf an die Airline wenden.

Eine lange Schlange von Menschen steht an den Schaltern am Hamburger Flughafen. Nach der Geiselnahme und der darauffolgenden Sperrung des Flughafens, nimmt der Airport nun wieder den Betrieb auf. © Sebastian Peters

Update vom Sonntag, 5. November, 16.00 Uhr: Nach dem glücklichen Ausgang der dramatischen Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat Innensenator Andy Grote den Einsatzkräften gedankt: „Besser kann man eine so schwierige Situation nicht bewältigen“, erklärte der SPD-Politiker. „Dem hochprofessionellen und umsichtigen Handeln der Einsatzkräfte und insbesondere unserem Verhandlungsteam der Hamburger Polizei ist es zu verdanken, dass die Geiselnahme friedlich beendet und das Kind unverletzt aus der Gewalt des Vaters befreit werden konnte“, sagte Grote. Es sei einer der „längsten und herausforderndsten Einsätze der jüngeren Geschichte“ gewesen.

Sprengstoff-Experten am Airport Hamburg: Auto des Geiselnehmers wird untersucht

Update vom Sonntag, 5. November, 15.30 Uhr: Sprengstoff-Experten der Polizei untersuchen derzeit das Auto des Geiselnehmers. Der Mann wurde unterdessen abtransportiert. Ein Sprengstoff-Roboter der Beamten wurde eingesetzt, um ein Paket aus dem Fahrzeug zu überprüfen.

Unterdessen bereitet sich der Flughafen Hamburg auf einen Neustart des Flugbetriebs vor. „Wir sind in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden“, heißt es auf der Website des Airports. „Dennoch kommt es heute weiterhin zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen. Bitte behalten Sie Ihren Flugstatus im Blick und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Fluggesellschaft.“

Update vom Sonntag, 5. November, 14.30 Uhr: Die Geiselnahme am Flughafen Hamburg ist beendet. Der Täter hat sein Auto auf dem Flugfeld freiwillig verlassen und sich den Einsatzkräften ohne Gegenwehr gestellt. Laut Angaben der Polizei scheint das Kind nach der rund 18-stündigen Geiselnahme unverletzt zu sein.

Ein IPPEN.MEDIA-Reporter beobachtete, wie der 35-jährige Geiselnehmer gegen 14:25 Uhr gemeinsam mit seiner Tochter aus seinem Fahrzeug stieg. Dort kniete sich der Mann hin und verabschiedete sich kurz von dem Mädchen. In eine Decke gehüllt wurde die Vierjährige daraufhin fortgebracht. SEK-Beamte nahmen den Mann anschließend fest. Er leistete bei dem Zugriff keine Gegenwehr.

Geiselnahme am Hamburger Flughafen: Vermittler unweit des Autos eingetroffen

Update vom Sonntag, 5. November, 14.20 Uhr: Auf dem Flugfeld am Flughafen Hamburg versucht die Polizei mit weiteren Einsatzkräften, die Geiselnahme erfolgreich zu beenden. Unter anderem war eine Vermittlerin aus der Verhandlungsgruppe unweit des Autos mit einem pinken Teddybär unterwegs. Weitere Einsatzkräfte landeten unterdessen mit zwei Hubschraubern auf dem Flugfeld. Bei X, vormals Twitter, berichtete die Polizei um 13.30 Uhr, der Einsatz dauere weiterhin an. „Wir stehen weiterhin in Kontakt mit dem Tatverdächtigen“, heißt es dort.

Eine Mitarbeiterin der Polizei hält einen pinken Teddy in den Armen. Sie steht in Sichtweite des Autos des Geiselnehmers. © Sebastian Peters

Angesichts der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen hat der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, mit Nachdruck einen besseren Schutz von Flughäfen gefordert. „Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden, und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt“, sagte Teggatz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik unternehme zu wenig, um Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen.

„Ich erwarte als Lehre aus dem aktuellen Vorfall, dass man sich das jetzt genau anschaut und Standards drastisch erhöht“, betonte Teggatz. Es müsse möglich sein, Flughafenbetreiber mit Sanktionen zu belegen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht nach dem neuen Gesetz zum besseren Schutz kritischer Infrastruktur eingehalten würden.

Zur Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen sagte Teggatz, die Polizei mache nach seinem Eindruck „einen grandiosen Job“. „Sie hat es nicht eskalieren lassen und in langen Verhandlungen aus einer dynamischen eine statische Lage gemacht. Das ist hochprofessionell.“

„Sehr angespannte Situation über so viele Stunden“: Kriseninterventionsteam über die Geiselnahme

Update vom Sonntag, 5. November, 13.06 Uhr: Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuz kümmert sich aktuell auf dem Flughafen Hamburg um die Mutter der vierjährigen Tochter, die sich seit mehr als 16 Stunden in Geiselhaft des Vaters befindet. KIT-Sprecher Malte Stüben berichtete gegenüber einem IPPEN.MEDIA-Reporter, die Mutter werde von einer Psychologin und einer Ärztin eng betreut. Die Hilfe des Teams erfolge auf Anforderung der Polizei. „Es ist natürlich eine sehr angespannte Situation über so viele Stunden“, sagte Stüben weiter. Sein Team stehe zudem zur Verfügung, sobald das Kind aus dem Auto befreit wurde.

„Die Mutter möchte natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind“, hatte der KIT-Sprecher kurz zuvor gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Wir halten die Situation gemeinsam mit der Mutter aus und gucken, was die Mutter jetzt braucht, um das für sie einigermaßen erträglich zu machen“, so Stüben. Das könnten ganz banale Dinge wie Essen und Trinken sein, aber auch Gespräche mit der Psychologin.

Update vom Sonntag, 5. November, 12.09 Uhr: Der Geiselnehmer am Flughafen Hamburg verfügt offenbar weiterhin über eine einsatzbereite Schusswaffe und weitere Sprengkörper. Am Samstagabend hatte er auf dem Rollfeld des Airports zweimal in die Luft geschossen und brennenden Flaschen, laut Polizei ähnlich eines Molotow-Cocktails, aus dem Fenster seines Autos geworfen. Um welche Art von Sprengsätzen der 35-Jährige noch verfügt, sei nicht sicher, berichtete die Polizei.

Der Flughafen Hamburg ist weiterhin weiträumig gesperrt, der Flugbetrieb seit Samstagabend eingestellt. Insgesamt waren für Sonntag 286 Flüge – 139 Abflüge und 147 Ankünfte – mit rund 34.500 Passagieren geplant. Nach Stand von 11 Uhr sind bereits 126 Flüge – davon 70 Abflüge und 56 Ankünfte – gestrichen worden. Fünf Ankünfte wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. „Es wird den gesamten Tag über zu weiteren Streichungen und Verzögerungen kommen“, heißt es auf der Website des Hamburg Airports.

Update vom Sonntag, 5. November, 10.55 Uhr: Die Einsatzkräfte der Polizei Hamburg gehen davon aus, dass es dem vom Vater als Geisel genommenen Kind am Flughafen Hamburg körperlich gut geht. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur gebe es Kontakt zu der Vierjährigen. „Wir gehen im Moment davon aus, dass es dem Kind körperlich gut geht. Das sagt uns der Blickkontakt, den wir im Moment haben, und die Telefonate mit dem Täter, da ist das Kind im Hintergrund zu hören“, berichtet Polizei-Sprecherin Sandra Levgrün.

Die Einsatzkräfte vor Ort in Hamburg gehen deshalb erst einmal davon aus, dass körperlich mit dem Kind alles in Ordnung sei. „Wie es seelisch aussieht, darüber mag ich nicht spekulieren“, sagte Levgrün. Hintergrund der Geiselnahme am Hamburg Airport soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein.

Geiselnehmer am Flughafen Hamburg: Vater soll der Mutter das Kind „weggenommen“ haben

Update vom Sonntag, 5. November, 10.20 Uhr: Der 35 Jahre alte Geiselnehmer vom Flughafen Hamburg lebt laut Informationen des Stader Tageblatts in Buxtehude. Seine Frau und die vierjährige Tochter, die der Mann seit Samstagabend als Geisel hält, sind demnach in Stade zu Hause. Die Polizei geht davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind „weggenommen“ und möglicherweise unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg und dort auf das Rollfeld des Flughafens fuhr, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Mutter sei mittlerweile in Hamburg in der Nähe des Flughafens, berichtet das Tageblatt.

Update vom Sonntag, 5. November, 9.50 Uhr: Trotz der Geiselnahme am Flughafen Hamburg sehen die Airport-Betreiber keine Versäumnisse bei der Sicherung vor derartigen Vorfällen. „Die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Vorgaben und übertrifft diese größtenteils“, sagte eine Sprecherin des Hamburg Airport laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch könne bei der Größe des Flughafens – sie entspreche fast 800 Fußballfeldern – nicht ausgeschlossen werden, „dass ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen kann“.

Die Sprecherin betonte: „Um die Sicherheit des Luftverkehrs zu gewährleisten, sind neben baulichen Maßnahmen auch Alarmketten etabliert, die einwandfrei gegriffen haben.“ Der Flugbetrieb sei sofort nach dem unbefugten Zutritt eingestellt und der Täter lokalisiert worden. „Nähere Angaben zu sicherheitsrelevanten Details sind nicht möglich“, erklärte die Sprecherin. Bereits Mitte Juli hatten sich Aktivisten der Letzten Generation Zutritt auf das Rollfeld verschafft und den Flugbetrieb über Stunden lahmgelegt.

Zum Schutz des Flugzeugs, in dessen Nähe der bewaffnete Geiselnehmer mit seinem Audi steht, benetzt die Feuerwehr den Flieger stetig mit Wasser. Der Mann hatte auf dem Weg über das Rollfeld zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, ohne dabei Schaden anzurichten – „eine Art Molotowcocktails“ hatte ein Sprecher der Polizei kurz darauf berichtet.

Ausfälle und Flugstreichungen: Geiselnahme am Hamburger Airport führt zu erheblichen Einschränkungen

Update vom Sonntag, 5. November, 9 Uhr: Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat bereits am Samstagabend zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs geführt. Laut Angaben der Airport-Sprecherin Janet Niemeyer wurden sechs Abflüge und vier Ankünfte gestrichen. 17 ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Betroffen waren demnach 27 Flugbewegungen mit rund 3200 Passagieren.

Für Sonntag geplant waren der Sprecherin zufolge insgesamt 286 Flüge – 139 Abflüge und 147 Ankünfte – mit rund 34.500 Passagieren. Nach aktuellem Stand vom frühen Sonntagmorgen sind zwischen 6 und 8 Uhr bereits 61 Flüge – 34 Abflüge und 27 Ankünfte – gestrichen worden. Es werde den gesamten Tag über zu weiteren Streichungen und Verzögerungen kommen, heißt es weiter.

„Wir können bestätigen, dass sich eine Person gestern Abend unbefugt und mit brachialer Gewalt Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens verschafft hat“, sagte die Pressesprecherin. „Die Folgen werden für alle, die heute in Hamburg abfliegen oder ankommen möchten, spürbar sein.“

Update vom Sonntag, 5. November, 8 Uhr: Die Geiselnahme am Flughafen Hamburg dauert an – seit dem späten Samstagabend verschanzt sich dort ein Vater mit seiner vierjährigen Tochter unter einem Flugzeug auf dem Rollfeld. Zuvor war der Mann mit seinem Wagen durch eine Absperrung gerast. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete die ganze Nacht über und auch am Morgen, wie immer wieder neue Einsatzwagen an den Flughafen Hamburg kamen. Andere Einsatzkräfte sind demnach immer wieder weggefahren. Auch Polizeihunde sind vor Ort. Eine Drohne kreist über dem Airport. Der Bereich des Flughafens ist weiträumig abgesperrt. Die Verhandlungsgruppe hat Kontakt zur Person im Fahrzeug, teilte die Polizei um 6.40 Uhr mit.

Der Flughafen Hamburg bleibt auf unbestimmte Zeit eingestellt, heißt es auf der Website des Airports. Es komme den gesamten Tag über zu Flugstreichungen und Verzögerungen. Reisende werden aufgefordert, ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Bedarf an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden. Polizei und Flughafen bitten Fluggäste und Abholende, vorerst nicht zum Flughafen Hamburg anzureisen.

Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Mann hält vierjährige Tochter im Wagen fest

Update vom Sonntag, 5. November, 7.15 Uhr: Hamburg – Im Fall der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen spricht die Polizei weiter mit dem Geiselnehmer. „Es wird weiter verhandelt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün um 6.15 Uhr der Deutschen Presse-Agentur. Der Flughafen ist weiterhin großräumig abgesperrt. Der bewaffnete Mann hält auf dem Airport seine vierjährige Tochter in seiner Gewalt. Hintergrund soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein.

Update vom Sonntag, 5. November, 3.20 Uhr: Noch immer ist die Lage am Hamburger Flughafen nach der Geiselnahme eines mutmaßlich vierjährigen Kindes unverändert. Die Polizei berichtet, dass der Mann offenbar mit dem Kind in die Türkei ausreisen wolle. Nun fordere er die Ausreise.

Update vom Samstag, 4. November, 23.55 Uhr: Bei dem bewaffneten Mann handelt es sich laut Polizei um einen 37-Jährigen. Der Hamburger Flughafen teilte derweil auf seiner Internetseite mit, dass es „aufgrund einer polizeilichen Maßnahme auf dem Vorfeld des Hamburger Flughafens“ am Samstag zu keiner Start oder Landung mehr kommen werde. Passagiere sollen sich demnach an ihre Airline wenden.

Update vom Samstag, 4. November, 23.41 Uhr: Die Lage am Hamburger Flughafen bleibt laut Informationen der Polizei weiterhin unverändert. Derweil treffen immer mehr Einsatzkräfte am Tatort ein. Offenbar zeigt sich der Mann jedoch gesprächsbereit gegenüber der Polizei. Dieser würde laut den Beamten auf Türkisch mit den Einsatzkräften sprechen.

Update von Samstag, 4. November, 23:13 Uhr: Mittlerweile haben die Einsatzkräfte die Informationen zur Geisellage am Hamburger Flughafen etwas konkretisiert: Gegenüber dem IPPEN.MEDIA-Reporter ließ die Polizei verlauten, dass es sich nicht – wie ursprünglich gemeldet – um zwei, sondern um ein vierjähriges Kind als Geisel handelt. Zuvor hatte die Ehefrau des Geiselnehmers der Landespolizei gemeldet, dass ihr Mann das Kind unerlaubt entzogen hätte.

Eine Sprecherin der Polizei äußerte sich gegenüber den Reportern vor Ort zudem zur aktuellen Sicherheitslage: Die Situation sei nach einigen Maßnahmen und Evakuierungen „statisch“ und isoliert. Dadurch, dass ein in der Nähe befindliches Flugzeug auf dem Rollfeld evakuiert wurde und alle Gäste im Flughafeninneren in Sicherheit gebracht wurden, konzentriere sich die Lage für die Einsatzkräfte auf die Geiselnahme. Der Flugverkehr sei eingestellt, die Passagiere am Flughafen in Hotels untergebracht.

Aktuelle Lage am Flughafen Hamburg: Geiselnehmer weiterhin auf dem Rollfeld

Update von Samstag, 4. November, 22:28 Uhr: Entgegen erster Informationen ist die Lage am Hamburger Flughafen noch nicht unter Kontrolle. Der bewaffnete Mann befindet sich weiterhin auf dem Rollfeld, wohl verschanzt im Auto mit den Kindern. Die Polizei Hamburg meldet um 22.16 Uhr eine akute, „statische Geisellage“:

Der IPPEN.MEDIA-Reporter berichtet zudem von Scharfschützen des SEK, die sich im Umfeld der Situation in Position bringen. Die Lage sei weiterhin nicht sicher. Begleitet wird die Aktion zudem von Polizeihubschraubern, die über dem Hamburg Airport kreisen.

Bestätigt ist weiterhin, dass der Bewaffnete auf dem Rollfeld des Flughafens nicht nur Schüsse abgegeben hatte, sondern auch sogenannte Molotow-Cocktails aus dem Fenster seines Fahrzeuges warf. Die Feuerwehr Hamburg löschte die kleinen Brände wohl umgehend.

Schüsse am Flughafen Hamburg: Bewaffneter rast aufs Rollfeld – Flugverkehr eingestellt

Erstmeldung von Samstag, 4. November, 22.08 Uhr: Hamburg – Amok-Alarm am Hamburger Flughafen: Gegen 20 Uhr ist am Samstagabend ein Bewaffneter mit seinem Fahrzeug durch ein Sicherheitstor gerast und aufs Rollfeld gelangt. Dort soll er Schüsse in die Luft abgegeben haben, berichtete die Bildzeitung zuerst. Ein Großaufgebot der Polizei Hamburg und Spezialkräfte sind vor Ort. Besonders brisant ist die Situation, weil sich bei dem Mann offenbar zwei Kinder mit im Auto befinden.

Der Flugverkehr ruhte seit dem Sicherheitsdurchbruch. Gegen 22 Uhr seien jedoch wieder Flugzeuge auf dem Rollfeld gesehen worden, berichtet der IPPEN.MEDIA-Reporter. Laut ersten Informationen sei der Mann mittlerweile in Gewahrsam. Bestätigt hat die Polizei das jedoch noch nicht.

Amok-Alarm am Flughafen Hamburg: Bewaffneter rast mit entführten Kindern aufs Rollfeld

Zuvor hatte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, den Vorfall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt: Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Gerbert. Auch die zweimalige Schussabgabe auf dem Rollfeld des Helmut-Schmidt-Airport sowie den Verdacht auf Kindesentziehung bestätigte er.

Zuvor hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher sagte.

Polizei Hamburg und Bundespolizei sind vor Ort am Hamburg Airport: „Robust ausgestattet“

Starke Kräfte der Landes- und der Bundespolizei seien vor Ort, sagte Gerbert. Sie befänden sich in der Nähe des Fahrzeugs. Darunter sei auch die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei. „Die sind sehr robust ausgestattet“, sagte Gerbert.

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg. (stem/dpa)