Neunmal schwanger mit 21: Junge Mutter freut sich erneut über Nachwuchs

Von: Julia Volkenand

In unglaublich jungen Jahren wird eine junge Frau bereits zum neunten Mal schwanger. In den sozialen Medien teilt sie ihre Geschichte.

München – Bei der Familienplanung gehen die Meinungen – wie bei so vielen Dingen – auseinander. Für die einen ist ein kinderloses Leben der einzig wahre Weg, andere wiederum möchten gern ganz klassisch zwei bis drei Kinder in die Welt setzen. Für wieder andere kann eine Familie gar nicht groß genug sein. Dabei kommt es natürlich oft auch auf die eigenen Umstände an. Für Angie begann die Mutterschaft früher, als bei den Meisten. Schon mit 19 hatte sie ganze siebenmal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Ähnlich wie eine 33-jährige US-Amerikanerin, die bereits zwölf Kinder hat. Kaum vorstellbar für viele Menschen.

Neunmal schwanger bis zum Alter von 21 Jahren – junge Frau freut sich auf nächstes Baby

Heute ist die junge Frau 21 Jahre alt, von den sieben Schwangerschaften blieben drei Kinder. Nun erwartet sie Baby Nummer vier mit Ehemann Jordon, wie die britische Sun berichtet. Das erste Mal schwanger war Angie mit gerade einmal 15 Jahren. Trotz vieler Warnungen von Freunden und Familie entschied das Paar, das Baby zu behalten. Mit 16 dann heiratete Angie den Vater ihrer Tochter, die beiden sind auch heute noch ein Paar. Mit 17 kam dann Baby Nummer zwei, ein Sohn.

Dann die Tragödie: Das Paar verlor fünf Schwangerschaften in Folge durch Fehlgeburten. Ein harter Schlag für die jungen Eltern. Erst 2022 kam dann das dritte Baby auf die Welt. Abschließend überprüfen lassen sich die Details von Angies Schwangerschaften nicht, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

Auf ihrem YouTube-Kanal erzählt Angie von ihrer Geschichte, davon, wie sie ihren Mann auf einer Geburtstagsfeier kennenlernte und wenige Monate später bereits ein Kind erwartete. Und das, obwohl sie verhütete. Die Reaktionen auf die Nachricht seien nicht nur positiv ausgefallen, erinnert sich die 21-Jährige.

Hass im Netz für große Familie: Angie freut sich trotzdem aufs Baby

„Es gab viel Wut, Schock und Enttäuschung.“ In einem YouTube-Video von Truly berichtet sie außerdem von viel negativer Kritik im Netz. Denn Angie teilt ihr Leben mit ihren Followern auf YouTube – auf dem sie immerhin 140.000 Follower hat – und Instagram. Trolle und Kritiker haben ihr viele Hasskommentare geschickt, bedauert sie.

Doch auf ihrem eigenen Kanal besteht sie auch darauf, dass das Alter allein einen nicht zu einem guten Elternteil mache. Sie habe Angst davor, wieder eine Fehlgeburt zu erleiden, gesteht sie. Aber sie sei auch wahnsinnig glücklich über das vierte Baby. Eine Schwester im Geiste scheint Angie in Christina zu finden, die mit 23 schon elffache Mama ist.