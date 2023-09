Schranke vor der Schule: Stadt greift gegen Elterntaxis durch – „Mussten handeln“

Mit dem Auto in die Schule: Für viele Kinder mag das sehr bequem sein. Doch Elterntaxis sind häufig unerwünscht. Eine Schule interveniert.

München – Immer wieder sind Elterntaxis Gesprächsthema in Deutschland und werden diskutiert. Auch in München wurden sie schon zum Problem. Die Fahrt per Elterntaxi beschreibt das Phänomen, die Kinder mit dem Auto unter anderem zur Schule zu bringen – je näher am Zielort geparkt werden kann, desto besser. Immer wieder können dabei brenzlige Situationen im Verkehr entstehen. Olfen, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, macht Eltern nun einen Strich durch die Rechnung.

Elterntaxis unerwünscht: „Mussten als Schulträger handeln“

20.000 Euro wurden vor der Wieschhofschule für die Installation in eine Schrankenanlage investiert. Seit Ende August ist sie in Betrieb, wie die Stadt Olfen selbst informierte. Bei Regen sei es mit den Elterntaxis „besonders heftig“, sagte Bürgermeister Wilhelm Sendermann gegenüber der Bild. „Da mussten wir als Schulträger handeln. Leidtragende sind die Kinder, die nämlich zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Die überfordern wir mit der unübersichtlichen Verkehrssituation.“ Dass verhältnismäßig noch recht viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, zeigte unter anderem eine Umfrage des ADAC.

ADAC-Umfrage liefert Details: Wie kommen Kinder in Deutschland zur Schule?

Die deutschlandweite Online-Befragung wurde im April und Mai 2023 durchgeführt. Dafür wurden 3395 Eltern von Kindern im Alter zwischen fünf und 15 Jahren befragt. Eltern von Grundschulkindern waren dabei den Angaben des ADAC zufolge am häufigsten vertreten. Den Eltern wurde unter anderem die Frage gestellt, welches Verkehrsmittel ihre Kinder für den Schulweg nutzen. Das Ergebnis:

50 Prozent der Schulkinder gehen fast immer zu Fuß in die Schule beziehungsweise zur Haltestelle.

25 Prozent nutzen meistens den Schulbus, jeder Fünfte nutzt einen Linienbus.

Rund 14 bis 20 Prozent der Schulkinder fahren mit dem Rad in die Schule. Das ist von der Jahreszeit abhängig.

17 bis 22 Prozent werden mit dem Auto von den Eltern zur Schule gebracht.

Elterntaxis: Auch in Essen wird dagegen vorgegangen

Eine Mutter aus Olfen sagte gegenüber der Bild, dass sie die Lösung „für die Sicherheit der Kinder“ gut finde. Doch allgemein gebe es vor Ort „zu wenige Parkplätze, wenn man die Kinder bringt oder abholt“. Der Zeitung zufolge würden Eltern nun auf nahe Parkplätze ausweichen und ihre Schützlinge von dort aus zur Schule begleiten. Lehrer und Fahrer von Schulbussen besitzen hingegen einen Transponder, um die Schranke zu passieren.

Doch Olfen ist nicht der einzige Ort. Auch in Essen wird gegen Elterntaxis vorgegangen. In einem Projekt gemeinsam mit der Universität Duisburg Essen wird eine Straße morgens und mittags gesperrt. Rund 1800 Kinder befinden sich hier täglich auf dem Weg zu einer der beiden Schulen, die dort liegt.

Elterntaxis: Verbände appellieren – und zeigen anderen Lösungsweg auf

In Baden-Württemberg haben zum bevorstehenden Schulstart mehrere Verbände dazu aufgerufen, Elterntaxis stehenzulassen. Viel besser sei es, die Kinder zu Fuß, mit dem Rad oder Roller in die Schule zu schicken, oder sie dabei zu begleiten. Das teilten der Verband Bildung und Erziehung (VBE), das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) und der Ökologische Verkehrsclub (VCD) am Dienstag (5. September) mit. Die körperliche Betätigung führe zu verbesserter Konzentration und schaffe einen Ausgleich zum langen Sitzen in der Schule. Ähnlich sah es offenbar eine weitere Schule. Elterntaxis wurden dort für Erstklässler verboten.

Das Auto sei zudem nicht das sicherste Verkehrsmittel für Kinder, wie es in der Mitteilung der Verbände hieß. Sie verwiesen darin auf eine Auswertung des Statistischen Bundesamts: Demnach seien 37 Prozent der 2021 verunglückten Kinder im Straßenverkehr im Alter zwischen sechs und neun Jahren Mitfahrer in Autos gewesen. Die Verbände warnten auch vor gefährlichen Situationen für Kinder, die beim Anhalten mehrerer Fahrzeuge vor den Schulen entstehen könnten. Stattdessen empfehlen die Verbände sogenannte Laufgemeinschaften für Kinder. (mbr)