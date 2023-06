Radlader-Unfall: Kind und Erwachsener sterben bei Vater-Kind-Wochenende – 10 weitere Kinder verletzt

Von: Sebastian Peters

Bei einem schweren Unfall in der Gemeinde Toppenstedt starben am Samstag zwei Personen, darunter ein Kind. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

München – Bei einem Vater-Kind-Wochenende an einer Kindertagesstätte in Toppenstedt kam es am Samstag zu einem dramatischen Zwischenfall. Bei einer augenscheinlichen Vorführung mit einem Radlader stürzte dessen Korb, besetzt mit mehreren Kindern und Erwachsenen, herunter.

Tödlicher Unfall im Zelt-Lager: Erwachsener und Kind sterben – zahlreiche verletzt

Zahlreiche Kinder wurden verletzt © Sebastian Peters

Zwei Personen, darunter ein Kind und ein Erwachsener, verstarben. Die Einsatzkräfte aus gleich mehreren Feuerwehren im Umkreis wurden alarmiert. Zehn teils lebensgefährlich verletzte Kinder wurden unter anderem mit vier Rettungshubschraubern und zahlreichen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallstelle ist großflächig abgesperrt © Polizei

Wie es genau zum Unfall kam, ist bislang unklar. Auch unklar ist, ob der Korb überhaupt für den Transport von Personen bestimmt war. Routinemäßig wurde bei dem Fahrer auch einen Alkohol und Drogentests durchgeführt. Das Ergebnis hierzu ist noch unbekannt.

Die Unfallstelle, die direkt am Feuerwehrhaus der örtlichen Freiwilligen Wehr liegt, ist großflächig abgesperrt. Ein Sachverständiger ist vor Ort und sichert erste Spuren.