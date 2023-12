Wut-Zettel stellt „Schneemannkiller“ an den Pranger: „Es ist so viel kaputt in den Leuten“

Von: Robin Dittrich

In der Winterzeit gehört vor allem für Familien mit Kindern das Bauen von Schneemännern dazu. Ärgerlich ist es, wenn dieser von Fremden zerstört wird.

München – Fallen im November oder Dezember die ersten Schneeflocken, zieht es vor allem Kinder nach draußen. Neben Schneeballschlachten ist dann das Bauen von Schneemännern erste Priorität. In einem Ort treibt aber offenbar ein „Schneemannkiller“ sein Unwesen.

Zettel auf Instagram: „Schneemannkiller“ treibt sein Unwesen

Auf Instagram und X (ehemals Twitter) werden immer wieder Zettel geteilt, die Nutzer in Hausfluren, an ihren Türen oder in der Stadt gefunden haben. Darauf sind oftmals lustige und kuriose Nachrichten geschrieben, die sich zu Teilen lohnen. Gepostet werden die besten Zettel auch von dem Instagram-Account „notesofberlin“. Die Themen sind vielfältig, teils beschweren sich Menschen über Gerüche in Fahrstühlen. Auf wieder anderen Zetteln beklagen sich Anwohner über den Lärm ihrer Nachbarn.

Auf einem Zettel aus Berlin schilderte eine Person von einem offenbar einschneidenden Erlebnis. „An den Schneemannkiller“, schrieb er groß über seine Botschaft. „Hat es deinem hässlichen Inneren Genüge getan, etwas Schönes zu zerstören?“ Der Zettel-Schreiber redet ihm ins Gewissen: „Kein Schneemann dieser Welt kann etwas für deine Unzufriedenheit.“

Zettel-Schreiber gibt „Schneemannkiller“ einige Ratschläge

Um seinem Unmut abschließend Luft zu geben, gab er dem Zerstörer des Schnemannes einen Tipp: „Such dir nen Therapeuten!“ Ganz so wütend wollte er den Zettel dann aber doch nicht beenden: „Oder bau dir doch selbst mal einen Schneemann. Und du wirst sehen, dass es dir dadurch etwas besser geht.“ Mit seinem eigenen Namen wollte der Zettel-Ersteller aber nicht unterschreiben, er schrieb lediglich: „Die laute Stimme der stummen Schneemänner.“

In den Kommentaren fand der Zettel-Schreiber einigen Anklang. „Ich finds auch immer doof, wenn ich zerstörte Schneemänner seh“, schrieb eine Nutzerin. „Dankeschön an den Verfasser dieser wunderbar formulierten und emotionalen Nachricht“, gab eine andere dazu. Jemand kommentierte, dass „so viel kaputt in den Leuten“ sei. Ein User gestand jedoch, dass er „auch schon mal einen Schneemann gekillt“ hatte. Schuld war laut ihm unter anderem der Film „Dead Snow“, den er vorher geschaut hatte. (rd)