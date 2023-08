Kinderkarussell-Fahrt wird zur Albtraum: „Es hörte einfach nicht auf“

Von: Romina Kunze

Teilen

Im Rye Playland kam es zu einer Störung, weshalb ein Kinderkarussell Fahrgäste für zehn Minuten rückwärts schleuderte. (Symbolfoto) © Mark Vergari/The Journal News/Imago

Horror-Szenario: In New York waren Freizeitpark-Besucher in einem Karussell gefangen. Das Fahrgeschäft drehte sich rasant rückwärts und konnte nicht stoppen.

München/New York – Eigentlich sollten Freizeitparks Spaß machen. Auf der Suche nach dem richtigen Nervenkitzel gilt für die Attraktionen meist: je höher, schneller, rasanter, desto besser. Nun kam es in einem US-amerikanischen Freizeitpark ungewollt zu einem Adrenalin-Kick. Spaß hatte dabei sicher niemand.

Horror im Freizeitpark: Kinderkarussell dreht sich unkontrolliert rückwärts

Eine Störung war laut Berichten von örtlichen Medien für den beängstigenden Zwischenfall am 23. Juli im „Rye Playland“ im US-Bundesstaat New York verantwortlich. Ein Twitter-Video zeigt, wie das Kinderkarussell „Musik Express“ mit extrem hoher Geschwindigkeit rückwärts fährt. „Es hörte einfach nicht auf“, heißt es in dem Post zum Video. Nach Angaben von news12 hätten die Park-Mitarbeiter Probleme gehabt, das Fahrgeschäft zu stoppen.

In dem Clip sind die panischen Schreie von Kindern und Eltern in dem Karussell zu hören. Rund zehn Minuten habe die Albtraum-Fahrt gedauert, dann sei die Störung behoben worden, das Fahrgeschäft hielt an.

Kinderkarussell kann nicht anhalten: Verletzt wurde bei der Albtraum-Fahrt niemand

„Die Sicherheit unserer Gäste ist unsere Top-Priorität“, teilte ein Sprecher des Freizeitparks rund 30 Autominuten nördlich von Manhattan mit. Der „Musik Express“ sei daher vorerst aus dem Betrieb genommen worden, die Ursache soll nun in engen Gesprächen mit den Betreibern und Hersteller geklärt werden.

Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon; verletzt wurde dabei laut 12news niemand. Erst machte ein Zwischenfall in einem anderen Freizeitpark in den USA Schlagzeilen: Die Fahrgäste einer Achterbahn mussten stundenlang kopfüber ausharren. Und auch in Indien kam es zu einem Schockmoment, nachdem eine Attraktion unkontrolliert in die Tiefe gestürzt war. (rku)