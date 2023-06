Erwachsene mit „Hetzjagd“ auf Schüler bei Ausflug: Junge (16) erleidet doppelten Kieferbruch

Von: Michelle Brey

Bei einer Klassenfahrt wurde ein Schüler verletzt. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Auf einer Klassenfahrt werden vier Schüler angegriffen. Einer wird schwer verletzt. Die Schule fordert eine „lückenlose Aufklärung“ des Falls.

Cuxhaven/München - Bei einer Klassenfahrt kam es in Cuxhaven zu einem Zwischenfall. Zwei Erwachsene sollen Jugendliche einer Berliner Schule angegriffen haben. Wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, erlitt ein 16 Jahre alter Junge dabei einen doppelten Kieferbruch. Die Lehrer sprachen von einer regelrechten „Hetzjagd“. Sie erhoben schwere Vorwürfe. Erst kürzlich hatte auch ein Messerangriff auf zwei Mädchen in Berlin für Aufsehen gesorgt.

Schüler aus Berlin auf Klassenfahrt angegriffen - 16-Jähriger offenbar mit Motorradhelm geschlagen

Die Direktorin der Ferdinand-Freiligrath-Schule in Kreuzberg, Anke Schmidt, bestätigte den Vorfall. „Wir sind jetzt in dem Prozess, mit dem Kollegium zu besprechen, welche Konsequenzen der Fall haben könnte“, sagte sie. Die Schule fordert einer Mitteilung zufolge, die dem Tagesspiegel vorliegt, eine „lückenlose Aufklärung“ des Falls.

Der Zeitung zufolge waren zwei Erwachsene am 12. Juni im Cuxhavener Hafenviertel auf vier Achtklässler losgegangen. Diese hatten ein Handy an einem E-Roller entdeckt. Dem Bericht nach wollten die Jugendlichen lediglich schauen, ob jemand das Telefon vergessen hatte. „Es entwickelt sich eine Jagd durch das Cuxhavener Hafenviertel, in dessen Verlauf die Schüler zu Fuß und mit dem E-Roller gejagt und schließlich festgehalten werden“, zitiert der Tagesspiegel aus der Mitteilung der Berliner Schule. Ein 16-jähriger Junge soll mit einem Motorradhelm geschlagen worden sein.

Nach Angriff auf Berliner Schüler - Lehrer erheben Vorwürfe gegen Polizei

Die beiden Männer alarmierten dem Bericht zufolge selbst die Polizei und behaupteten, die Schüler hätten versucht, ihr Handy zu stehlen. Einer der Lehrer erhob im Nachhinein schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Sie hätte die Jugendlichen wie Täter verhört, statt dem stark blutenden Schüler zu helfen. Nicht zuletzt seien auch Aussagen wie „So jung und schon kriminell“ oder „Ihr habt hier gar keine Rechte“ getätigt worden.

Auch die Klassenlehrerin soll als „kriminell“ bezeichnet worden sein. Inwiefern diese Worte tatsächlich gefallen sind, bleibt zunächst unklar. Die Schüler hätten sich „rassistisch und jugendfeindlich behandelt“ gefühlt, wie der Tagesspiegel aus einem Telefonat mit dem Lehrer zitiert. Weiter kritisierte er, dass der Motorradhelm nicht sichergestellt worden sei.

16-jähriger Schüler bei Klassenfahrt verletzt: Polizei reagiert mit Pressemitteilung auf den Fall

Aus einer Pressemitteilung der Polizei vom 20. Juni 2023 geht keine „Hetzjagd“ hervor. Darin heißt es, die Beamten seien von einem 62-jährigen Cuxhavener und seinem Sohn gerufen worden. Diese hätten angegeben, eine Gruppe Jugendlicher versuche, seinen E-Roller zu entwenden. Ein Handy wird in der Mitteilung der Polizei nicht erwähnt.

Kurze Zeit später habe sich dann einer der Jugendlichen bei der Polizei gemeldet, „um eine Körperverletzung zum Nachteil seines Freundes anzuzeigen“. Ein Mann hätte diesen mit einem Motorradhelm niedergeschlagen. Die Beamten seien zum Einsatzort gefahren und hätten dort eine Schulklasse aus Berlin sowie deren Lehrer angetroffen. „Ein 16-Jähriger hatte hier Verletzungen und blutete aus dem Mund“, so die Polizei weiter.

Einen Tag nach dem Vorfall sei eine Lehrerin der Klasse an der Dienststelle erschienen, „um sich über das Vorgehen der eingesetzten Beamten vor Ort zu beschweren“. Hierzu sei ein Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren eingeleitet worden, welches sich in Bearbeitung befinde. „Dies umfasst unter anderem ein von der Lehrerin vorgetragenes Fehlverhalten der eingesetzten Beamten als auch Äußerungen, die getätigt worden sein sollen.“ Weiter heißt es in der Mitteilung: „Zum jetzigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Ursache der Auseinandersetzung die Vermutung eines versuchten Diebstahls war.“

