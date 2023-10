„Nimm dein Klavier mit“: Klavierspieler kontert auf Beschwerdezettel eines Nachbarn – und erhält Zuspruch

In einem Berliner Wohnhaus ist ein Streit darüber entbrannt, ob man mit offenem Fenster Klavier spielen muss. Ausgetragen wird er mit Zetteln.

Berlin - Im Netz macht eine neue anonyme Zettel-Beschwerde die Runde. Dabei geht es um Ruhestörung, verursacht durch einen Klavierspieler, und nicht - wie in einem anderen Fall - um eine Diskussion über Ruhezeiten. Das Besondere hier: Der Klavierspieler schlug den Nachbarn mit den eigenen Waffen.

Der Nachbarschaftsstreit ereignete sich offenbar in einem Berliner Mehrparteienhaus und ist auf dem Instagram-Kanal Notes of Berlin publik gemacht worden. Wir wissen nicht, ob das Papier direkt an der Haustür oder im Flur angebracht wurde. Jedenfalls beschwerte sich ein Anwohner mit folgendem Text: „Dein Geklimper gefällt nicht jedem. Für deine Fingerübung schließe einfach das Fenster oder ziehe aufs flache Land und nimm dein Klavier mit.“ In einem anderen Zettel-Streit beklagte sich ein Anwohner über ausbleibenden Fortschritt eines Klavierspielers.

Angefeindeter Klavierspieler kontert Beschwerde-Zettel mit eigenem Zettel

Der Beschuldigte konterte den Vorwurf ebenfalls mit einem Zettel, den er offensichtlich fein säuberlich erstellte: Er nahm ein Foto der Beschwerde, packte ein Zitat des deutschen Dichters Johann Gottfried Seume darunter und rundete ihn mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2018 ab. Dieses hatte festgestellt, dass „herrührende Geräuscheinwirkungen durch häusliches Musizieren und Üben in gewissen Grenzen zumutbar ist“. Der Zettel endet mit der Grußformel: „In diesem Sinne auf eine angenehme und musikalische Nachbarschaft.“

Von den Nutzern erhält der Klavierspieler Zuspruch. Einer empfindet das Blatt als „sehr freundliche Art und Weise ‚Leck mich am Arsch‘ zu sagen“. Ein anderer gönnt ihm „frische Luft“ und regt an „mal ein Gespräch miteinander zu führen“.

Beschwerde-Zettel an Klavierspieler: „Fenster zumachen sollte nicht so schwer sein“

Aber auch Hausbewohner pflichten ihm bei. Eine Person schrieb „free Geklimper for all“ auf den Zettel und malte ein Herz darum. Ein Nutzer findet es „schön, dass die anderen Nachbarn ihn unterstützen“. Auch bei Reddit kursierte ein Lärm-Beschwerde-Zettel, der kreativ gekontert wurde.

Doch es gibt auch Sympathisanten des sich belästigt gefühlten Nachbarn. „Es würde mir nicht im Traum einfallen, beim Klavierspielen Fenster zu öffnen“, schreibt einer. Man könne ja Rücksicht nehmen. „Fenster zumachen beim Musizieren sollte nicht so schwer sein“, heißt es in einem anderen Kommentar. In Mannheim schrieben Mitbewohner einem Nachbarn einen Zettel wegen dessen „Stöhnen und Jammern im ganzen Gebäude“. (mt)