„Erhebliche Gefahr" und „eine Straftat": Klima-Aktivisten legen Flughafen lahm – andere Airports äußern sich

Chaos und Verspätungen nach einer Klebeaktion der letzten Generation am Hamburger Flughafen. Auch andere norddeutsche Flughäfen richten klare Worte an die „Aktivisten“.

Niedersachsen/Hamburg – Zehn im Zusammenhang mit der Blockade des Hamburger Flughafens in Gewahrsam genommene Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation sind wieder auf freiem Fuß. Gegen vier Frauen im Alter von 24, 27, 31 und 43 Jahren und sechs Männer im Alter zwischen 19 und 63 Jahren seien Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung sowie Widerstands beziehungsweise Beihilfe dazu eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.



Auch der Tatvorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sei geprüft worden. Der Verdacht habe sich jedoch nicht erhärtet. Mangels Haftgründen seien die zehn Demonstranten freigelassen worden, sagte der Sprecher.

Klima-Aktivisten legen Hamburger Flughafen lahm – andere Airports äußern sich

Laut Bundespolizei hatten sie am Morgen den Zaun am Flughafen aufgeschnitten und sich Zugang auf das Gelände verschafft. Mit Leihrädern von Stadtrad waren sie dann Richtung Rollfeld gefahren. Jeweils zwei Protestler hatten sich den Angaben zufolge an vier Stellen auf Zubringerwegen in der Nähe von Start- und Landebahnen festgeklebt. Der Flugbetrieb musste daraufhin für mehrere Stunden eingestellt werden. Beamte der Bundespolizei hätten die Aktivisten vom Boden gelöst, sagte ein Sprecher. Dabei seien auch Teile der Rollbahn herausgeschnitten worden.

Mit Blick auf andere Flughäfen in Norddeutschland äußert sich auch eine Sprecherin des Flughafens in Bremen und sagt: „Der Flughafen Bremen ist bisher nicht von Klimaprotesten betroffen. Das Flugbetriebsgelände des Bremen Airport ist ein sogenannter Sicherheitsbereich, der rund um die Uhr überwacht und durch einen etwa neuneinhalb Kilometer langen Zaun geschützt wird. Insbesondere der Sicherheitsdienst des Flughafens, die Bundes- und Landespolizei sowie der Zoll verantworten den Schutz des gesamten Areals. Aus taktischen Gründen können wir die weiteren Sicherungsmaßnahmen nicht detaillierter ausführen. Das unbefugte Betreten des Sicherheitsbereiches mit Blockade des Flugbetriebes ist in der Regel im strafrechtlichen Sinne als ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr zu werten und damit eine Straftat.“

Eine Sprecherin des Flughafens in Hannover sagt: „Das gesamte Gelände um den Flughafen ist eingezäunt und alle Tore sind dauerhaft verschlossen bzw. gesondert gesichert. Die Bewachung und Bestreifung des Sicherheitszauns erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Polizeibehörde vor Ort. Zusätzlich zum Zaun kommen weitere Schutz- und Überwachungs-Verfahren bzw. technische Systeme zum Einsatz.“



Klima-Aktivisten sorgen in auch in anderen Teilen Norddeutschlands für Unruhe. Auf Sylt haben sie nach Farb-Attacken mittlerweile Insel-Verbot. Doch auch in der Hamburger Innenstadt blockieren die Aktivisten immer wieder wichtige Zufahrtsstraßen, den Elbtunnel oder die Köhlbrandbrücke.

Klima-Aktivisten an Flughäfen befürchtet – Airports in Hannover und Bremen äußern sich

„Der Flughafen Hannover hat in diesem Bereich in den letzten Jahren entsprechend der sich stetig verändernden Risiko-Lage die Sicherung in enger Ansprache mit den zuständigen Behörden erhöht. Zudem sind alle Sicherheitsmitarbeiter besonders sensibilisiert.“ An die Klimaaktivisten richtet die Sprecherin des Flughafens in Hannover klare Worte und sagt: „Wir möchten darauf hinweisen, dass sich die Personen selber und andere in erhebliche Gefahr bringen und die Sicherheit des Luftverkehrs gefährden.“

Zudem sind das unbefugte oder gewaltsame Eindringen in den Luftsicherheitsbereich schwere Straftaten und werden konsequent verfolgt. „Und wir möchten auch betonen, dass die ‚Aktivisten‘ an den Flughäfen eher am falschen Platz sind. Der Hannover Airport hat seit dem Jahr 1999 bereits 52% CO2 eingespart. (allein zwischen 2010-2019 43%). Bis zur Erreichung der CO2 Neutralität bis 2045 haben wir ein klares Transformationskonzept erarbeitet. Da sind wir vielen Verkehrsträgern und anderen (viel wesentlicheren!) CO2 Verbrauchern schon jetzt weit voraus.“