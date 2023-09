„Weil sie hier rumsitzt, die blöde Kuh“: Zoff bei Demo – Polizist verdreht Aktivistin die Hand, bis sie weint

Von: Moritz Bletzinger

Schreie, ein engagierter Fußgänger und Streit mit der Polizei: Bei einer Blockade der „Letzten Generation“ wollte ein Mann keine Schmerzgriffe mitansehen.

Berlin – „Sie haben genug Kraft und genug Personal, um die Leute anständig zu behandeln. Das muss nicht sein“, redet ein Passant einem Polizisten ins Gewissen. Zuvor war die Lage bei einer Protestaktion der „Letzten Generation“ in Berlin beinahe eskaliert. So sehr hatte sich der Fußgänger für eine Aktivistin eingesetzt.

Unter großen Schmerzen von der Straße gezerrt: Ein Passant in Berlin wollte sich diese Szene nicht mitansehen. © Screenshot/Letzte Generation

Schmerzgriffe gegen „Letzte Generation“: Polizist verdreht Aktivistin das Handgelenk, bis sie weint

Was war passiert? Einsatzkräfte lösten die Straßenblockade und wendeten dabei Schmerzgriffe an. Besonders eine Aktivistin nahmen sie dabei heftig in die Mangel, wie ein Video in den sozialen Medien zeigt.

Die Schreie der jungen Frau gehen durch Mark und Bein. Zu zweit zerren eine Polizistin und ein Polizist sie von der Straße, der Mann verdreht ihr dabei das Handgelenk. Weinend sackt sie am Straßenrand in sich zusammen. Der Mann hat einen sogenannten Schmerzpunkt gesetzt, eine Praktik, die sogar unter Polizistinnen und Polizisten umstritten ist.

Für den Fußgänger im Video ist der Schmerzgriff absolut unakzeptabel. Mehrfach schreitet er verbal ein, mahnt die Einsatzkräfte, die Schmerzgriffe zu unterlassen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wehren sich schließlich nicht. Es ist nicht der erste Vorfall, bei dem die Polizei überzogene Härte gegen die „Letzte Generation“ anwendet. In einem anderen Fall kippte eine Polizistin Öl über eine Aktivistin.

Passant in Berlin zeigt Zivilcourage: Streit mit Polizei wegen Schmerzgriffen bei Klima-Protest

In Berlin zeigte ein Passant jetzt Zivilcourage und andere Beistehende schlossen sich ihm an. Genutzt hat es in dieser Situation trotzdem nichts. Sogar ein Streit entstand.

„Warum knicken Sie ihr die Handgelenke? Warum?“, schrie der Fußgänger. Die Antwort: „Weil sie hier rumsitzt, die blöde Kuh. Deswegen, du Trottel!“ Ob diese Beleidigungen von einem Polizisten oder einem anderen Fußgänger kamen, kann auch die „Letzte Generation“ auf Anfrage von IPPEN.MEDIA nicht beantworten. Im Video wirkt es so, die Gruppierung will aber nicht davon ausgehen. „Das wäre ja ungeheuerlich.“ (moe)