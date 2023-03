Klimaaktivisten legen Autobahn lahm – sie reisen mit einem Verbrenner-Auto zur Demo an

In Frankfurt kam es am Wochenende zu einem Klimaprotest auf der A648. Die Autobahn wurde zwischenzeitlich gesperrt. Die Aktivisten reisten mit dem Auto an.

München/Frankfurt - Klimagruppen wie „Fridays for Future“ oder die „Letzte Generation“ demonstrieren regelmäßig, um auf Umweltbedrohungen aufmerksam zu machen. Ein großes Problem sehen die Klimaschützer in der Mobilität. Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisierte die Regierung für den geplanten Ausbau der Autobahnen.

Am ersten Märzwochenende kam es in ganz Deutschland zu mehreren Protestaktionen auf den Autobahnen. In Frankfurt protestierte das Klimabündnisses „Wald statt Asphalt“. Dort sorgte die Anreise der Klimaaktivisten für Verwirrung.

Die Klimaaktivisten seilten sich am Samstag (4. März) von einer Autobahnbrücke in Frankfurt auf der A648 ab. Während der Aktion war die Autobahn am Samstagmittag für 75 Minuten voll gesperrt. Autos wurden umgeleitet, was zu vielen Staus führte. Die Polizei kündigte die Vollsperrung schon einen Tag zuvor an, denn die Aktion der Klimaschützer wurde von der Stadt Frankfurt im Vorfeld genehmigt. Auf Twitter teilte das Klimabündnis Eindrücke der Aktion. Ein Demozug von etwa 100 Menschen begleitete den Protest.

Wie bild.de berichtete, sollen einige der Aktivisten mit dem Auto angereist sein. Einer davon solle laut Bild-Reporter ein „alter, rußiger Diesel [sein], der beim Anlass eine schwarze Wolke ausspuckt“. Bei den anderen Autos soll es sich um einen älteren Benziner handeln und um ein modernes E-Auto. Als der Reporter die Aktivisten fragte, warum diese mit dem Auto gekommen waren, wollten sich diese nicht dazu äußern. Vermutlich gab es keinen anderen Weg, wie die Klimaaktivisten mit ihrem Abseil-Zubehör zur Autobahn kommen konnten.

Klimaaktivisten demonstrieren legal – Kritik von der Polizeigewerkschaft

Im Mai 2022 hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt im Mai entschieden, dass solche Aktionen im Rahmen einer Demonstration erlaubt sind. Dies gilt nur, wenn es zur keiner unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit komme, wie die Stadt mitteilte. Kritik kam von der Gewerkschaft der Polizei.

Bürger gerieten durch die erforderliche Teilsperrung der Autobahn in einen Stau und könnten schlimmstenfalls besonderen Gefahren ausgesetzt werden, erklärte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen, Jens Mohrherr. Die GdP könne nicht nachvollziehen, warum die Behörde diese Aktion erlaubte.

Womit Klimaaktivisten rechnen müssen, wenn sie bei nicht-legalen Protesten mitmachen, zeigt ein Gerichtsurteil aus Baden-Württemberg. Zwei Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wurden zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie hatten sich in Heilbronn an eine Straße geklebt. (vk/dpa)